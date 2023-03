Carolyn Smith e la malattia. Il giudice di Ballando con le Stelle torna a parlare della sua situazione di salute dopo l’annuncio di pochi giorni fa. Un momento decisamente estanuante per la coreografa professionista costretta a proseguire la dura lotta contro la grave malattia. Una ricaduta inaspeattata per lei, la confessione preoccupa i fan.

Carolyn Smith e il tumore, la confessione dopo la scoperta. Il giudice di Ballando con le Stelle ha sempre provato a mostrare il suo migliore sorriso anche nei momenti più bui. L’annuncio della ricaduta è avvenuto sia attraverso i social sia nel salotto televisivo di Cinque Minuti con Bruno Vespa alla guida del timone. La coreografa professionista è apparsa con i capelli rasati a zero e ancora tanta voglia di combattere per sconfiggere il cancro al seno.

Leggi anche: “Ho una terribile notizia”. Carolyn Smith, l’annuncio più brutto che nessuno voleva ascoltare





Carolyn Smith e il tumore, la confessione dopo la scoperta della ricaduta

Nonostante il coraggio e la forte determinazione, Carolyn Smith si lascia andare a una confessione nel corso della recente intervista per Diva e Donna: “Da quando ho ricevuto questa notizia psicologicamente sono un po’ più fragile…”. Carolyn ha poi ammesso: “Ad agosto al controllo hanno visto sul ‘target pet’ un puntino, speravo fosse un’infiammazione, invece a gennaio è aumentato ed è arrivata la conferma…”. Il giudice di Ballando ha poi confidato il disagio avvertito in un primo momento davanti a un nuovo medico: “In più ho dovuto prendere un farmaco che non conoscevo…”.

Ma questo primo momento è stato poi superato non appena presa consapevolezza e fiducia nel nuovo staff medico: “Mi sono trovata subito bene…”. E alla luce della situazione, Carolyn Smith ha poi sottolineato la necessità di rallentare i ritmi lavorativi: “Voglio rilassarmi, mangiare in modo più salutare eliminando tutti gli zuccheri…E poi vorrei fare più attività fisica…”, ma questo senza nascondere la verità: “Ho paura di farmi male…”.

Queste le parole della professionista che solo pochi giorni fa ha annunciato di doversi sottoporre a un nuovo ciclo di chemioterapia: “Purtroppo ho dovuto riniziare le cure mie. Vi terrò aggiornati, c’è un percorso da fare. Come sempre sorriso e forza per andare avanti. Nonostante i momenti di fragilità io non mollo mai. E dico mai arrendersi ragazzi”. E i fan non possono che dimostrare il loro sostegno e il loro forte affetto nella speranza che la situazione riesca a rientrare quanto prima.