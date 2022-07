Carmen Di Pietro e il vademecum al figlio in vacanza. Il particolare legame tra la showgirl e il figlio Alessandro Iannoni ha colpito molti telespettatori dell’Isola dei Famosi. Durante il reality Carmen si è mostrata molto gelosa del figlio che, lo ricordiamo, ha 20 anni ed è nato dalla relazione con Giuseppe Iannoni, papà anche di Carmelina. Quando Marialaura De Vitis si è avvicinata ad Alessandro ecco che Carmen è intervenuta.

“Lei è una calcolatrice – aveva detto Carmen Di Pietro – e non porta neanche più rispetto nei miei riguardi e fa battute in cui mi provoca e se le potrebbe risparmiare queste cose”. Su una possibile fidanzata del figlio ha poi aggiunto: “All’inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la cosa, il bacetto, lo sfregamento e poi è fatta. No, no, no lui deve pensare a studiare adesso. Che poi se si fidanza viene distratto. Prima finisce gli studi, si sistema e poi ne riparliamo dopo con calma. Maria Laura? No quella è furba, ma io non la mollo e la controllerò sempre!”. Ora Alessandro è in vacanza e Carmen non si è smentita…





Alessandro Iannoni, la vacanza a Londra e il messaggio di Carmen

Molti ex naufraghi hanno mantenuto buoni rapporti lontani dal reality e sono anche andati in vacanza insieme. Come Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi, ma anche Alessandro Iannoni e Nicolas Vaporidis. Il 20enne ha approfittato della pausa estiva dagli studi per volare a Londra. E qui c’è anche Nicolas Vaporidis, vincitore dell’Isola, che vive da anni nella City dove ha aperto un ristorante di cucina romana, il “Taverna Trastevere London”.

Alessandro Iannoni è così passato a trovare Nicolas Vaporidis proprio nel suo ristorante al 112 di St John’s Hill. Solo che qui ad attendere il povero Alessandro c’era anche un messaggio della mamma. Carmen Di Pietro, infatti, ha inviato a Nicolas un vero e proprio vademecum con quello che il figlio può fare e quello che non può fare. Alessandro ha commentato con un “Non ci posso credere” su Instagram, ma a quanto pare è tutto verissimo.

Carmen Di Pietro ha scritto: “Amico mio bello, 3 cose per stasera: 1. Il conto si paga 2. A tavola solo acqua, è consentita quella frizzante, naturale eccetera 3. Niente confidenze con le femmine. Per ultimo, niente cocchi a cena naturalmente, questa è la situazione attuale. Ti avverto se la situazione dovesse avere degli sviluppi eccetera”. Insomma la particolare ‘protezione’ di mamma Carmen prosegue. Nonostante i divieti la serata è filata liscia con pizza burrata e prosciutto, supplì, una immancabile carbonara e dolci per finire. E chissà se nelle prossime ore non arriveranno ad Alessandro altri messaggi con le ‘istruzioni per la vacanza’…

