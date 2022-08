Carlotta Dell’Isola interviene sul marito Nello Sorrentino scomparso dai social. Da un po’ di tempo i fan della coppia ex di Temptation Island sono in agitazione. Infatti al fianco di Carlotta non si vede più il marito Nello. Cosa è successo? I due si sono sposati da poco, lo scorso 28 maggio. In occasione della cerimonia, a cui parteciparono diversi concorrenti del GF Vip, si scatenarono alcune polemiche.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno scelto di non pubblicare subito foto e video del matrimonio concedendo l’esclusiva al settimanale Chi. Dunque i fan hanno dovuto attendere un po’ prima di vedere gli scatti della cerimonia e qualcuno non l’ha presa bene attaccando la coppia. L’ex gieffina rispose a tono: “Imparate ad essere felici per le persone, le foto le pubblicherò…”- Ora Carlotta è di nuovo intervenuta per spiegare come stanno le cose con il marito.





La particolare richiesta di Nello a Carlotta

Recentemente Carlotta Dell’Isola ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram. Oltre a richieste di consigli su come raggiungere la miglior forma fisica l’ex Temptation Island ha fatto chiarezza su quanto avvenuto con il marito Nello Sorrentino. “Ragazzi – ha chiarito l’ex GF Vip – mi chiedete spesso Ma Nello che fine ha fatto? Tutto a posto?”. E poi ha rivelato la particolare richiesta del marito.

Per una coppia esposta come loro sarà pur strano, ma fatto sta che Nello Sorrentino ha chiesto alla moglie Carlotta Dell’Isola di non comparire sui social. Già, proprio così, il giovane napoletano, dopo la partecipazione a Temptation Island ha scelto di mantenere un profilo basso. E Carlotta ha acconsentito.

Recentemente inoltre Carlotta Dell’Isola ha spiegato: “Diciamo che io l’avevo presa un po’ sottogamba tutta questa situazione del matrimonio. Ho un problema, idealizzo un po’ il tutto. Sono convinta sempre che sia tutto rose e fiori. La vita matrimoniale è bella, molto, in quanto l’amore c’è. Però è impegnativa. Questo è un periodo in cui io e Nello dobbiamo costruire. Bisogna stringere i denti e work work work!”.

