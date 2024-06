Sono stati una delle coppie più amate e seguite di Temptation Island. E proprio in queste settimane hanno annunciato di aspettare un bebè. Si tratta di un maschietto e nelle ultime ore i due futuri genitori hanno rivelato quale nome hanno deciso di dargli. Ormai manca poco alla nuova edizione del reality dove diverse coppie mettono alla prova la loro relazione in mezzo a tentatori e tenatrici.

Mentre stiamo conoscendo in queste ore le nuove coppie di Temptation Island che inizierà il 13 giugno sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino continuano a far parlare di sé. Lei, dopo aver partecipato al reality nel 2020, è entrata nella Casa del GF Vip. Recentemente si era parlato di una crisi tra i due, ma ora sembra tutto superato. E adesso sono più felici che mai.

Come si chiamerà il figlio di Carlotta e Nello

Nelle scorse settimane Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno annunciato con grande gioia di aspettare un bambino: “Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo. Presto in tre” hanno scritto in un video dove si vedono i due che toccano la pancia, poi si tengono per mano e passeggiano in riva al mare. Poi hanno rivelato che si tratta di un maschietto. E adesso annunciano il suo nome.

Con un altro post su Instagram Carlotta Dell’Isola ha voluto far sapere a tutti il nome del bimbo che porta in grembo. Il bambino si chiamerà Niccolò come mostra un bigliettino in cui è scritto: “Niccolò, papa ti ama e anche la mamma“. L’ex Temptation Island ha anche pubblicato una foto in cui mostra la pancia che si sta gonfiando sempre di più.

Per Carlotta e Nello la gravidanza rappresenta una grande conquista. Lei infatti ha rivelato poco tempo fa di aver avuto diversi problemi: “Un giorno inizi a provarci, inizi a fare delle visite e puff, ti arriva la doccia fredda: “difficilmente riuscirete a concepire un bambino in modo naturale”. Allora inizi con analisi, visite, punture.. diventi una vera e propria cavia umana. Ma ti convinci che ne valga la pena, sacrificare tutto per una causa così grande. Peccato che una cosa che nessuno ti dice quando inizi questi percorsi è che se non sei attento, ponderato, finirai per distruggere tutto quello che hai costruito fino a quel momento. Compreso il tuo matrimonio. E beh, noi ci siamo andati vicino. Io ci sono andata vicino”. Ora, invece, per fortuna tutto volge al meglio.

