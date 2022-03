Ancora un colpo di scena su Carlos Corona. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric era finito nuovamente al centro di polemiche, lanciate nelle scorse ore dalla madre. La donna aveva chiesto aiuto perché preoccupata dallo stato mentale del giovane. Quest’ultimo ha deciso allora di intervenire e di dire come stanno realmente le cose. Senza nominarla direttamente, ha replicato alle affermazioni della showgirl croata, la quale non avrà molto gradito le sue risposte.

Nina Moric aveva quindi detto su Carlos Corona: “Da madre mi vergogno di fare questo appello… Vi prego aiutatemi, mio figlio ha bisogno. Carlos non deve essere criticato! È solo vittima del male che deve essere fermato! Che io sia bruciata ma lui deve essere salvato. Abbiamo bisogno di voi, so che chiedo troppo. Ma voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte. Fabrizio Corona non è mai stato un padre. Non lo sto condannando ma mi dispiace perché non sarà mai in grado di accettare la felicità di Carlos”.





Proprio attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Carlos Corona ha voluto rivelare a tutti i suoi follower quali siano le sue condizioni di salute. E a sorpresa ha praticamente smentito quello detto da Nina Moric, che potrebbe davvero rimanere senza parole davanti alle frasi del ragazzo. Si è anche immortalato insieme a papà Corona, a testimonianza del fatto che non si troverebbe in uno stato fisico negativo. Ma vediamo quali sono state le sue spiegazioni ufficiali.

Dunque, Carlos Corona ha esclamato: “Sono con il mio papà e sto bene. Mi dispiace per quello che è uscito sui siti. Ci sono sempre problematiche familiari e disguidi, ma vi dico che sono con il mio papà e che sto bene”. Come ha rivelato il sito ‘Gossip’, dalle sue Instagram stories è stato possibile anche vedere che Carlos e Fabrizio Corona si sono recati insieme in una discoteca, dove hanno trascorso una magnifica serata per celebrare al meglio il 48esimo compleanno dell’ex re dei paparazzi.

Difficile comprendere esattamente cosa stia succedendo a Carlos Corona, ma sta di fatto che c’è un’enorme differenza tra quello che ha raccontato il giovane e la mamma Nina Moric. Sicuramente i prossimi giorni saranno fondamentali per scoprire qualcosa in più, così come appare quasi inevitabile che la supermodella naturalizzata italiana possa nuovamente rompere il silenzio per aggiungere altri particolari sulla vicenda.

