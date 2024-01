Nuovo amore nella vita del cantante italiano, ecco di chi si tratta. Ebbene, la notizia tanto attesa dai fan sembra essere arrivata: l’amore sembra aver bussato alla porta del suo cuore. Ma stando a quanto si apprende la fortunata avrebbe avuto in passato un flirt con un altro nome noto al panorama musicale italiano, nonchè grande amico del diretto interessato. Pronti per saperne di più?

Lazza ha una nuova fidanzata. Rullo di tamburi, perché la notizia non si ferma a questo. Non solo l’amore sembra aver bussatto alla sua porta: nella vita del cantante italiano sembra che sia entrata una presunta ex fiamma di Fedez. Avete capito bene, dopo Deborah Oggioni con cui Lazza ha condiviso la bellezza di 3 anni di relazione, oggi un nuovo amore fa capolino nel suo cuore.

Leggi anche: “Mai più”. Lazza è senza parole, l’assurda scoperta dopo Sanremo 2023





Lazza ha una nuova fidanzata. Il nome della fortunata è già conosciuto al pubblico: “Ma è l’ex di Fedez?”

Nella vita del cantante e grande amico di Fedez, la modella, la stessa con cui si vociferava che Fedez abbia avuto un flirt in passato. Stiamo parlando della splendida Greta Orsingher. I due, stando alle indiscrezioni, si trovano in vacanza a St. Moriz e altro che voci: sarebbero stati loro stessi a condividere le foto sui rispettivi profili social.

Per tornare a Fedez, correva il 2016 quando si vociferava che il rapper avesse un flirt, o presunto tale, con la modella. Poi nella vita di Fedez è arrivata Chiara Ferragni pochi mesi dopo per cui Greta è diventata solo un capitolo più che chiuso. Ma sul flirt tra di loro è sempre aleggiato un mistero irrisolto: all’epoca a Fedez sono state attribuite diverse frequentazioni.

Resta il fatto che Greta non sembra essere per nulla una sconosciuta al pubblico italiano, merito anche delle passate partecipazioni a due programmi televisivi, ovvero La scimmia e Uomini e Donne. Nel corso della trasmissione di Maria De Filippi, Greta ha scelto di corteggiare Marco Cartasegna, ricordate? La corteggiatrice, però, non fu la prescelta.