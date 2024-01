Fiori d’arancio per il cantante del celebre trio italiano. Amore e passione non solo nella musica ma anche nella sua vita privata: il cantante è la compagna pronti al grande passo e con un bagaglio di sogni da realizzare insieme. L’annuncio tanto atteso è finalmente giunto e i fan non vedono l’ora di assistere ai preparativi per il grande giorno. Qualche anticipazione sulle pagine di Di Più Tv, dall’emozionante momento della proposta alla foto dell’anello.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini presto sposi. Ebbene si, il grande momento della proposta è arrivato e il cantante del celebre trio Il Volo non è riuscito a tenere per sè il segreto: la campionessa di tennis nonchè Miss Venezuela International vestirà molto presto l’abito bianco.

Leggi anche: “Sì, è successo davvero”. Il Volo allo scoperto: la notizia che nessuno voleva sapere. Poi l’annuncio





Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini presto sposi. La proposta di matrimonio e l’anello: un momento imperdibile

Una proposta emozionante raccontata nel dettaglio dal futuro sposo nel corso di un’intervista per DiPiù TV: “Vuoi diventare mia moglie?” ha chiesto a sorpresa Ignazio alla sua Michelle. La risposta non ha tardato ad arrivare: “Sì, mille volte sì amore mio! Voglio passare tutta la mia vita con te. Ti amo tanto”.

Il primo incontro tra i futuri sposini è avvenuto nel 2019 proprio in occasione di un concerto del Volo: Michelle quel giorno si limitò a scattare una foto ricordo con i ragazzi del Volo, poi ha rivisto Ignazio e tra loro è scoppiata subito la scintilla dell’amore“, sono state le parole di un amico presente proprio nel momento in cui tra i due è scoccato l’amore. Ignazio sembra avere le idee molto chiare: “Fosse per me sarei diventato papà già qualche anno fa, a venticinque anni. Mi sarebbe piaciuto un sacco”, ha rivelato Ignazio davanti alle telecamere di Verissimo.

Michelle Bertolini, Miss Venezuela International, ha dovuto interrompere la carriera sportiva in seguito a un infortunio: “La sua strada verso il successo sembrava spianata, ma ha subìto un infortunio al ginocchio, che l’ha costretta a fermarsi e a sottoporsi a un intervento chirurgico. Così ha dovuto abbandonare il sogno di diventare una campionessa e ne ha sofferto molto”, ha raccontato di lei una compagna di squadra. Dopo aver partecipato al concorso di bellezza, Michelle ha proseguito nella realizzazione di un altro sogno: gestire un ristorante. “Ma fare la modella non la rendeva felice il suo sogno era creare qualcosa di nuovo, che fosse solo suo”.