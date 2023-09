“L’hanno fatto di nascosto”. E Can Yaman va su tutte le furie: questa si è oltrepassato il limite (FOTO)

Can Yaman, il duro sfogo. Bellissimo e seducente, l’attore e modello può di certo vantare un numero di fan da record. Eppure non sempre la notorietà diventa un aspetto facilmente gestibile. Nelle ultime ore Can Yaman si è lasciato andare a un duro sfogo sui social in seguito a un episodio che lo avrebbe alquanto deluso. L’attore infatti è attualmente impegnato sul set di riprese in vista della seconda stagione della serie tv “Viola come il mare”.

Can Yaman su tutte le furie, il duro sfogo dopo la scoperta. Dal 23 luglio ad oggi l’attore si continua a divincolare tra Roma e Palermo per proseguire e portare al termine le riprese dalla seconda stagione della fiction di successo. Purtroppo però qualcosa lo avrebbe turbato: la scoperta fatta sul web lo avrebbe spinto a raccontare l’increscioso fatto davanti a tutti.

Can Yaman su tutte le furie, il duro sfogo dopo la scoperta: “Così mancate di rispetto…”

Sembra infatti che qualcuno abbia pensato di ‘rubare’ alcuni scatti relativi ad alcune scene della fiction. Ovviamente gli scatti ritraggono lo splendido attore sul set nel corso delle riprese. Dopo la scoperta, ecco lo sfogo pubblico: “Non voglio bene a chi filma di soppiatto e pubblica le nostre scene così, non siete mie fan. Mancate di rispetto al mio lavoro pubblicandole e facendo commenti irrilevanti”.

Insomma, l’attore ha voluto sottolineare che azioni del genere risultano irrispettose nei riguardi del proprio e altrui lavoro. E adesso la vicenda come andrà a finire? L’attore sembra essere al centro delle attenzioni di molti, dunque, e non solo da parte dei fan. Infatti tutti ricorderanno quando solo qualche mese fa, ovvero a giugno, il bellissimo attore è stato bersaglio di un duro attacco.

Il divo turco ha partecipato recentemente ad un evento e qualcuno che era presente ha inviato una segnalazione a Deianira Marzano sul comportamento non proprio da lord inglese da parte dell’attore. Secondo una segnalazione giunta a Deianira Marzano da parte di un addetto ai lavori pare che Can Yaman non sia stato molto accogliente nei confronti dei suoi fan.“Can Yaman è stato un gran maleducato – afferma l’autore della segnalazione – presuntuoso e arrogante sia con le persone che con gli organizzatori”.