“È dovuto fuggire”. Can Yaman, la scoperta sotto la sua casa di Roma. Giallo attorno all’attore

Periodo complesso questo per Can Yaman. No, non si tratta di soldi o salute, lavoro o amore. Per l’attore turco il problema sono i fan, anzi le fan. Da quello che si dice, Yaman sarebbe ‘esausto’ delle continue interruzioni sotto casa sua da parte di fotografi, paparazzi e fan infoiate che lo vogliono abbracciare a tutti i costi. Insomma, forse Can Yaman non riesce a sopportare bene il successo e come riferisce l’esperto di gossip attivo su Instagram Alessandro Rosica, da giorni “è irreperibile”, avendo deciso di allontanarsi dalla sua casa romana che si trova di fronte al Colosseo.

L’esperto racconta anche di avere saputo della vicenda da fonti certe, aggiungendo che la star turca di “DayDreamer – Le ali del sogno”, sarebbe sempre più esausto e infastidito dai continui disturbi da parte di alcune sue ‘seguaci’. Ma non è finita, perché sempre l’esperto di gossip, rende noto che Can Yaman starebbe seriamente pensando di cambiare casa e che starebbe cercando una nuova abitazione, sempre nella Capitale, in un’area più riservata e meno battuta.

C’è da dire, d’altro canto, che Can Yaman è quasi sempre alle prese con l’entusiasmo esagerato di molte fan, che lo attendono ovunque, inondandolo di richieste (selfie, foto, autografi…). Ma c’è una soluzione, paradossalmente: “Può sempre tornarsene a casa, in fondo”, scrive qualcuno sui social.





La vicenda oltretutto, sta assumendo contorni al limite della sopportazione. Indimenticabile quando Can Yaman visse la chiacchieratissima relazione sentimentale con Diletta Leotta. Come ricorderete, tantissime sue followers Instagram si schierarono contro la conduttrice di Dazn, dando vita a teatrino di una tristezza devastante.

La loro love story, che doveva essere quella del millennio, alla fine si è rivelato un niente di fatto (ma pompato all’ennesima potenza). Non solo, Can Yaman non ha mia voluto parlarne apertamente, né coi suoi fan (che ricordiamo, sono la sua unica fortuna), né con la stampa, che alimenta sempre la sua vita.