“Non riesco a credere che sono passati 13 anni… Sembra ieri che guardavo la tua piccola culla in ospedale, oltre che esausta, ma incapace di chiudere gli occhi e smettere di guardarti e rendermi conto che non sarei mai riuscito a comunicare quanto fosse bello avere una bambina come te. Hai ingigantito il mio cuore e la mia anima nel momento in cui sei venuta al mondo e nei modi che non avrei mai immaginato. Mi hai insegnato cos’è l’amore in un istante. E da allora hai aperto la strada”.

Con queste dolci parole he l’attore ha voluto tributare a Olivia, la prima figlia avuta dalla moglie sposata nel 2010. Da allora i due ne hanno fatta di strada, perché oggi sono genitori di ben sei figli, quattro figlie e due maschi. Nel post per il compleanno della figlia, l’attore ha aggiunto che Olivia “mi ha insegnato cos’era l’amore in un istante”.

James Van Der Beek festeggia il compleanno della figlia

“Grazie per essere come sei. Per la tua gentilezza che in qualche modo supera anche la tua freddezza, per la tua grinta, la tua creatività, il tuo occhio puzzolente da A+ e il tuo senso dell’umorismo intelligente. E per pensare ancora che sono divertente. Ti amo per tutto quello che sei, e per tutto quello che ti vedo diventare. Onorato di essere tuo padre. E sarò sempre il tuo fan #1 Buon compleanno, mia adolescente”, ha concluso l’attore nel post.

Nel post pubblicato su Instagram, l’attore James Van Der Beek ha pubblicato diverse foto della figlia Olivia percorrendo i momenti più importanti della sua vita, dalla nascita fino a oggi. Tra gli scatti c’è anche lui, attore famoso per aver vestito i panni di Dawson Leery nella serie televisiva Dawson’s Creek. James Van Der Beek, 46 anni e un divorzio alle spalle (dal 5 luglio 2003 fino al giugno 2009 è stato sposato con l’attrice Heather McComb) spesso pubblica foto di famiglia insieme ai figli e alla moglie Kimberly Brook.

“Essere genitori non è certo facile, ma è molto più divertente se ci sei tu. Ci sono momenti in cui ci sentiamo frustrati, momenti in cui ci sentiamo schiacciati da tanto siamo esausti e travolti oltre i limiti della pazienza. Ma è anche un’avventura. Grazie per ricordarmi sempre che, in mezzo al caos, può esserci pura magia. Può esserci gioia. Può esserci il momento presente e nient’altro”, ha scritto qualche tempo fa l’attore James Van Der Beek taggando la moglie Kimberly.