Periodo da dimenticare per Francesco Totti, alla presa con un’altra brutta notizia personale e professionale. Già deve fare i conti con una difficile separazione dall’ex moglie Ilary Blasi, con la quale sta lottando per vie giudiziarie per risolvere la questione per il bene anche dei loro figli. La rivelazione data adesso dal sito Open ha lasciato tutti di stucco, anche perché è stato costretto ad incassare un altro duro colpo. Sperava di poter dare il meglio di sé in questa avventura, ma non è stato affatto così.

Stavolta Ilary Blasi non c’entra niente, ma Francesco Totti è alle prese con una brutta notizia che è ormai stata confermata anche se non dall’ex calciatore della Roma. Tutto era cominciato poco più di un anno fa e si augurava di poter conquistare dei risultati lusinghieri, ma alla fine il bilancio è stato a dir poco negativo e non ha potuto fare altro che rinunciare ad uno dei suoi sogni. Amareggiati anche i suoi fan, che avrebbero voluto vedere l’ex campione giallorosso conquistare altri traguardi prestigiosi.

Francesco Totti, altra brutta notizia per l’ex calciatore

Come sottolineato da Open, Francesco Totti è stato raggiunto da una brutta notizia a livello lavorativo. Nel 2022 aveva deciso di avviare una nuova attività professionale, precisamente aveva creato una società di consulenza che si chiama Coach Consulting srl, che aveva come obiettivo supportare gli allenatori nei loro legami con i rispettivi team. Inoltre, le loro immagini sarebbero state curate dettagliatamente anche sui vari mezzi di informazione. Lavorava insieme a lui anche il suo carissimo amico Pietro Chiodi.

Ecco cosa è stato scritto a proposito di questa società di Totti: “Non sono riusciti ad avere la procura nemmeno da un allenatore di serie minori. Con un costo finale di chiusura di 2.115,62 euro assorbito dal capitale sociale versato (7.500 euro), e con una liquidità sui conti correnti di 18.852,55 euro che sommata al credito Iva di 131,64 euro verrà diviso fra i soci in parti uguali”. Quindi, c’è stata la liquidazione e ha dovuto dire addio a questa società, nella quale ci aveva messo tanto impegno senza però ottenere riscontri positivi.

Nei giorni scorsi Totti è stato criticato per un suo gesto al concerto di Eros Ramazzotti. Avrebbe utilizzato il suo cellulare in modo esagerato, come riferito dalla fan di Eros: “Non dico di cantarle tutte, neanche di divertirti per forza eh. Ma almeno tienilo basso”.