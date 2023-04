Francesco Totti nella bufera: ciò che ha fatto insieme alla sua fidanzata Noemi Bocchi ha fatto innervosire diverse persone e a raccontare tutto è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto la segnalazione da una sua seguace. Quest’ultima si è lamentata notevolmente, infatti aveva deciso di prendere parte al concerto di Eros Ramazzotti dove era presente anche la coppia. Ma l’ex calciatore della Roma si sarebbe comportato in una maniera ritenuta poco consona.

Ovviamente bisognerà vedere se ci sarà una replica da parte di Francesco Totti, ma la bufera che sta investendo lui e anche Noemi Bocchi è davvero forte. Il campione probabilmente non si era reso conto di arrecare fastidio agli altri spettatori che erano al Palazzo dello Sport di Roma. Si sono goduti lo show del cantante, diventato da pochi giorni nonno grazie al primo figlio avuto da Aurora Ramazzotti, ma le polemiche sono divampate in pochissime ore.

Francesco Totti nella bufera: il gesto mentre era con Noemi Bocchi

La gente che stava seguendo il concerto di Eros Ramazzotti non è rimasta tutta incantata da Francesco Totti, infatti è scoppiata la bufera da un momento all’altro stando ad una vicina di posto di lui e di Noemi Bocchi. La fan dell’artista romano non è riuscita a viversi appieno e con serenità la musica del suo cantante preferito, proprio perché Er Pupone non avrebbe avuto un atteggiamento impeccabile. Le parole dell’utente sono state emblematiche: una vera e propria tirata d’orecchie all’ex calciatore.

Totti avrebbe utilizzato il suo cellulare in modo esagerato, come riferito dalla fan di Eros: “Non dico di cantarle tutte, neanche di divertirti per forza eh. Ma almeno tienilo basso”. E Deianira Marzano ha aggiunto il suo commento: “Una fan di Eros Ramazzotti si lamenta di Totti per le varie dirette video durante il concerto“. Nessuno, presumibilmente nemmeno lui, si sarebbe aspettato un attacco del genere. Ma è arrivato e ora dovrà agire di conseguenza.

Ramazzotti sta riscuotendo un successo straordinario con i suoi concerti e in uno di questi ha anche inscenato un twerk, diventato virale. Inoltre, è apparso anche uno striscione dedicato al suo nipotino che ha reso felice pure la figlia Aurora.