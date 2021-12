Il momento tanto atteso si è concretizzato: i due vip sono finalmente marito e moglie, come avevano annunciato alcuni mesi fa. Il matrimonio ha avuto luogo nelle scorse ore e entrambi gli sposi hanno pubblicato delle meravigliose foto del lieto evento. Entusiasmo alle stelle per la coppia, che ha coronato uno dei loro sogni più grandi. Lui si è immortalato in un breve video su Instagram, vestito da sposo, e ha scritto una didascalia scherzosa per comunicare a tutti la bellissima notizia.

Ha infatti postato, riferendosi alla sua neo coniuge: “Amore se te va eh…”. I vestiti scelti per l’occasione sono stati meravigliosi e di un’eleganza unica. Poco prima lei aveva invece pubblicato sui social network un’istantanea mentre era sul letto, corredata da questa scritta: “Ci vediamo sull’altare”. Poi la ragazza ha iniziato a postare diversi scatti di loro in chiesa, intenti a dirsi sì e a baciarsi, effettuati ovviamente dagli invitati alle loro nozze. E ovviamente i fan sono andati completamente in delirio.

Un amore immenso quello dei due sposi, che hanno davvero voluto accompagnare i follower in ogni momento della ricorrenza, sia facendo vedere ciò che è successo prima che durante e dopo. Lui era comunque apparso anche molto teso prima dell’arrivo della donna e in quei frangenti i fan dell’uomo, che è un cantante, gli avevano detto: “Le spose si fanno sempre attendere”, “Sei davvero bello”, “Elegantissimo, auguri agli sposini”, “Che stile ragazzo”, “Siete veramente meravigliosi, vi faccio i miei auguri”.





Ad essersi uniti in matrimonio sono stati Briga e Arianna Montefiori. Briga è un cantautore romano, nato il 10 gennaio del 1989. Lo abbiamo tutti conosciuti soprattutto nel 2015, quando ha preso parte alla quindicesima edizione del programma ‘Amici’ di Maria De Filippi. Due anni fa è invece salito sul prestigioso palco dell’Ariston, partecipando al Festival di Sanremo insieme a Patty Pravo. Al termine della kermesse musicale i due artisti si sono piazzati al ventunesimo posto in classifica.

La moglie di Briga, Arianna Montefiori, è invece un’attrice classe 1994 sempre originaria di Roma. Nel 2019 l’abbiamo vista all’opera nella terza stagione de ‘L’isola di Pietro’, mentre l’anno scorso ha esordito ne ‘Il paradiso delle signore’ interpretando Laura Parisi. I due si sono conosciuti e fidanzati nel 2019 e ora non potranno mai più dimenticare la data del 18 dicembre 2021 perché sono diventati sposi.