Flavio Briatore, spunta il flirt con la nota influencer. Il popolare imprenditore ha avuto relazioni con alcune delle donne più belle del globo, senza esagerare. Tra le sue ex troviamo infatti la modella Marcy Schlobohm, con cui è stato sposato dal 1983 al 1987, e poi Naomi Campbell (1998-2003) e Heidi Klum dalla quale ha avuto la figlia Leni, mai riconosciuta ma con la quale i rapporti sono comunque ottimi.

Senza dimenticare ovviamente Elisabetta Gregoraci dalla quale ha avuto il figlio Nathan Falco e con la quale è stato sposato dal 2008 al 2017. Con tutte le sue ex, caso più unico che raro, Flavio Briatore è riuscito a mantenere buoni rapporti tanto che poco tempo fa si è fatto fotografare con Elisabetta, Naomi e Heidi. Tutti sorridenti ovviamente. Ma ora spunta fuori il flirt con la famosa di cui non si sapeva nulla.

La famosa influencer rivela tutto: “Era il mio uomo ideale, ma…”

A rivelare di avere avuto una breve frequentazione con Flavio Briatore è stata Taylor Mega. La modella, imprenditrice e influencer da quasi tre milioni di follower su Instagram è stata ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio” e ha parlato delle sue storie più importanti. Tra queste c’è sicuramente quella con Tony Effe, finita però a causa dei tradimenti di entrambi.

Poi Taylor Mega ha rivelato: “Flavio Briatore? Tra di noi c’è stato un flirt. È durata pochissimo – ha quindi aggiunto la modella – Era un periodo prima dell’Isola dei Famosi, io non volevo neppure che uscisse, mettevo tutte storie in cui non si capiva che fossi a Monte Carlo”.

“L’ho conosciuto proprio nel Principato – le parole di Taylor Mega – Mi ero un po’ fissata, sai quando hai dei fetish? Io avevo quel prototipo di uomo. Ero molto giovane, mi piaceva prima di vederlo di persona. Poi l’ho conosciuto, mi ha corteggiato e… Ma è durata pochissimo. Se mi è dispiaciuto che sia finita? No, va bene così, c’è stato un ‘ghosting’ da ambo i lati”.

