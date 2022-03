Lunedì 7 marzo Miriana Trevisan ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. La showgirl ha dovuto dire addio al sogno di vincere la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini dopo aver perso il primo televoto della serata.

Tra Miriana Trevisa, Davide Silvestri e Jessica Selassié, il pubblico a casa ha infatti scelto di salvare l’attore e la principessa e quindi di condannare l’ex valletta di Mike Bongiorno. Dopo aver abbracciato tutti i suoi compagni di avventura Miriana ha varcato per un’ultima volta la porta rossa, lasciandosi alle spalle un lungo percorso ricco di emozioni, di crescita e di soddisfazioni.

Dopo essere stata freezata, in passerella ha incontrato il figlio Nicola, accompagnato dal papà Pago, protagonista del GF Vip 4 insieme alla fidanzata dell’epoca, Serena Enardu. Miriana, visibilmente commossa, è corsa ad abbracciarli poi ha fatto il suo ingresso in studio, dove ha potuto riabbracciare Biagio D’Anelli. Dopo la puntata le cose non sono andate come l’influencer sperava, perché pare che Miriana gli abbia rifilato un sonoro due di picche.





“Ero nel container chiedendole se servisse qualsiasi cosa. Lei ha avuto un problema con il pin del cellulare, non si ricordava il pin. E mi ha detto ‘lascia il tuo numero al mio agente che poi ti chiamo’. Questa cosa mi ha un po’ stranito. Io avevo capito che perché era appena uscita dalla casa, le valigie, il pin e tutto quanto…”. Biagio D’Anelli è stato ospite di Federica Panicucci anche mercoledì 9 marzo e anche in questa occasione si è detto deluso dal comportamento di Miriana Trevisan.

“Dopo la puntata di ieri mi è arrivato un messaggio che mi diceva ‘questo è il mio numero’. Io l’ho subito chiamata ma mi ha detto che oggi sarebbe salita a Milano per partecipare a delle trasmissioni…Mi sarei aspettato almeno che mi dicesse di prendere un caffè…E quindi tranquillamente anche basta…Ci rinuncio…”, ha concluso Biagio D’Anelli scatenando la reazione delle opinioniste in studio. Opinioniste che continuano a dipingerlo come falso e in cerca solo di fama.