Il Grande Fratello Vip si è concluso con la vittoria di Jessica Selassié ma fuori dalla casa continuano le scintille tra alcuni ex vipponi. Tra questi Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, la cui storia d’amore che sembrava promettere per il meglio davanti alle telecamere del GF Vip è finita subito dopo l’uscita della showgirl.

Poi l’eliminazione della gieffinai ha posto la questione sotto una luce del tutto diversa rispetto alle aspettative e la coppia è scoppiata. Ad aver dichiarato la fine della loro relazione è stata Miriana nel corso dell’intervista a Verissimo: “Ho una responsabilità troppo grande, non posso accettare che un uomo non sia comprensivo” ha affermato l’ex gieffina sul conto di Biagio D’Anelli. La fine della ‘relazione’ era arrivata poco dopo l’uscita di Miriana Trevisan dal GF Vip e la richiesta del suo numero di telefono da parte di Biagio D’Anelli.

Biagio D’Anelli pubblica la chat con Nicola Pisu su Miriana Trevisan

Secondo il gieffino la Trevisan gli avrebbe detto di lasciare il numero alla sua agente ma non gli avrebbe dato il suo perché ”non ricordava il pin”. Una scusa secondo Biagio D’Anelli, perché lui avrebbe voluto solo il suo numero di telefono per contattarla e ovviamente non il pin per accedere al cellulare. Tra un botta e risposta la storia tra i due è naufragata velocemente ma l’influencer non sembra farsene una ragione e continua a manifestare tutta la sua delusione.





L’ultimo capitolo della saga è andato in scena a Pomeriggio 5: “Sono venuto a sapere che in casa, quando si frequentò all’epoca con Nicola Pisu, lei gli lasciò il suo numero di telefono su un foglietto. Il numero quindi se lo ricordava in quella occasione? Non ho capito quindi perché ho dovuto lasciare il mio numero al suo agente”, si è sfogato Biagio D’Anelli.

“Se io avessi lasciato la mia ragazza con un’intervista, come ha fatto lei, che uomo sarei stato? Ok, allora facciamo i finti moralisti… Se avessi agito come Miriana Trevisan non mi avresti messo alla gogna?”, si è chiesto ancora. Poi la bomba sul messaggio inviato a Nicola Pisu, che nella casa aveva avuto una sorta di flirt con Miriana Trevisan. Nella chat tra Pisu e D’Anelli si legge che durante il GF Vip la showgirl aveva scritto il suo numero di telefono al figlio di Patrizia Mirigliani: “Le chiacchiere stanno a zero”, ha commentato Biagio D’Anelli.