Il volto della televisione italiana mamma per la prima volta, ha dato il grande annuncio sui social: nelle scorse ore ha pubblicato una gallery in cui si vede il piccolo Enea. “Benvenuto al mondo amore mio, amore nostro. Enea. Non è stato un parto semplice anzi, è stata un’esperienza molto dura ma appena ho preso te tra le mie braccia, appena il mio sguardo ha incrociato i tuoi occhi, ho capito il senso di ogni cosa. Il senso della mia e nostra vita, sei tu. Tuoi per sempre, Mamma e Papà”, si legge su Instagram.

Nove mesi fa l’annuncio social: “Abbiamo una notizia: presto la nostra famiglia si amplierà! Ti aspettiamo e ti amiamo già più di quanto si possa spiegare”, aveva scritto l’attrice scatenando una pioggia di commenti. La 29enne aveva dato l’annuncio pubblicando alcune foto di coppia insieme al fidanzato.

L’attrice Simonetta Columbu mamma di Enea

“E ora sono nonno 😍😍😍 grazie ai tuoi genitori e a te, Meraviglioso Enea!”, ha scritto il padre di Simonetta, Giovanni Columbu, artista e regista cinematografico. “Ma che meraviglia tesoro !!! Auguriiiii a voi ! Evviva Enea2, gli auguri di Elena Sofia Ricci, protagonista della fiction Che Dio ci aiuti. E ancora: “Oddio, che emozione. Congratulazioni a tutti e benvenuto principino”, “Augurissimi”, di Francesca Chillemi, anche lei volto della fiction Rai, “Che emozione!!!! Tantissimi auguri!!! Benvenuto al mondo”.

Simonetta Columbu è la figlia del regista sardo Giuseppe Columbu. Classe 1993, è approdata al cinema con il film Io sono tempesta di Daniele Lucchetti accanto a Marco Giallini ed Elio Germano ma il grande successo di pubblico è arrivato con la fiction di Rai Uno Che Dio ci aiuti in cui veste i panni di Ginevra. Simonetta Columbu è anche una regista.

Lo scorso anno, ha diretto il documentario intitolato Gli Ospiti, nel quale ha raccontato sogni e speranze dei pazienti di una comunità in Sardegna. Simonetta Columbu ha iniziato a studiare recitazione al Duse International di De Sapio e Vinci, frequentando poi un laboratorio di regia al Filmidee Summer School. Da giovanissima ha trascorso un soggiorno a Londra per studiare presso la Callan School e successivamente si è trasferita a Roma.