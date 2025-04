Bellissima notizia per il volto di Canale 5, che nella giornata del 15 aprile è diventata mamma per la seconda volta. A distanza di quasi 3 anni dal primo parto, la giovane ha dato alla luce Matilde. Lei ha pubblicato subito la prima foto insieme alla neonata e al suo compagno, anche lui ovviamente al settimo cielo per questa nascita.

Il volto di Canale 5 ha abbracciato la sua seconda figlia e ha mostrato subito grande entusiasmo e gioia per questo altro traguardo personale. Questo il commento apparso su Instagram: “15/4/25 ore 10.03. Il mio cuore è rinato una seconda volta. Benvenuta al mondo piccola Matilde. Mamma, papà e Mia ti amano alla follia”.

Leggi anche: “Benvenuta Lila, amore nostro”. Fiocco rosa, la giovane vip italiana è mamma: amici famosi impazziti





Il volto di Canale 5 è mamma per la seconda volta: “Nata Matilde”

A diventare mamma bis è stata Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice e scelta dell’allora tronista Carlo Pietropoli del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. A luglio del 2022 aveva terminato la prima gravidanza, presentando a tutti la primogenita Mia. Ora, sempre insieme al suo partner Moreno Casamassima, ha concepito la seconda femminuccia, che è nata nelle scorse ore.

La comunicazione della seconda gravidanza era arrivata ad ottobre 2024 e, ora che sono finiti i 9 mesi di gravidanza, Cecilia ha avuto l’enorme felicità di conoscere Matilde. Una sorellina per la prima figlia Mia, che sarà sicuramente entusiasta di condividere con lei la sua infanzia.

Tanti gli auguri ricevuti da Cecilia Zagarrigo. E tra questi spiccano quelli dei famosiSerena Enardu, Arianna Cirrincione, Sonny Di Meo, Clarissa Marchese, Teresa Langella, Ida Platano e Sara Affi Fella.