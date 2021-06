“Evviva, Mati è matura!”. Mamma orgogliosa prima che conduttrice e blogger con un’infinità di fan. Ma condivide subito il traguardo raggiunto dalla primogenita, che si è diplomata poco fa come mostra sul suo affollato profilo Instagram. Il tempo vola ed è già tempo di pensare all’università e quindi al futuro per la prima dei tre gioielli che la mitica Benedetta Parodi ha avuto dall’altrettanto famoso marito Fabio Caressa.

La festeggiata di casa ora è Matilde Caressa, che segue la madre e, come molti altri adolescenti freschi di esame di Stato, pubblica sul suo profilo Instagram gli scatti con le compagne che con lei hanno condiviso ansie, paure e prova orale (l’unica quest’anno causa Covid) al liceo Parini di Milano.

Benedetta Parodi festeggia la figlia Matilde Caressa, fresca di maturità



Jeans e camicia bianca per Matilde Caressa, vestito a pois con fusciacca in vita per Benedetta Parodi. Sorridono felici davanti all’obiettivo e, sì, sono davvero identiche. Matilde, 18 anni, come detto è la primogenita di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Ci sono anche Eleonora, 16 e Diego, 12. Tutti loro nelle occasioni speciali ‘finiscono’ sui social della famosa mamma.







Matilde Caressa ha finito la scuola ma visto che ha una vera e propria passione per la musica (“Canto e scrivo” è la sua bio su Instagram, seguito da circa 47mila fan). Lo si apprende sempre dai suoi canali social, dove spesso pubblic clip che la ritraggono mentre canta con la sua bellissima voce. E la tv?

La primogenita di Benedetta Parodi e Fabio Caressa ha fatto le prime comparsate in tv insieme alle sue amichette, quando la mamma conduceva I Menù di Benedetta su LA7. E poi è stata complice in due scherzi ai genitori in combutta con Le Iene, dove ha dimostrato di avere presenza scenica e attitudine alla recitazione.