Andrea è il figlio oggi 13enne frutto dell’amore ormai finito della ormai ex coppia d’oro della musica italiana. I fan lo conoscono bene anche perché è spesso nei post social dei suoi famosi genitori. Soprattutto in quelli della mamma, con cui vive dopo la separazione. Qualche tempo fa hanno anche fatto una diretta Instagram insieme e risposto alle curiosità dei fan. Per esempio a lui è stato chiesto chi preferisca tra mamma e papà a livello musicale.

“Il mondo in cui canta papà è un modo suo che può piacere o non può piacere, a me personalmente non mi fa impazzire, mi piace, perché le canzoni le so ed è mio padre… Però mia mamma mi piace molto di più il genere, molto rilassante”, ha detto Andrea. E prontamente mamma Anna Tatangelo è intervenuta per smorzare la cosa: “Ma questo non è vero, poi magari stai in diretta con lui e dici la stessa cosa a lui, dai!”, ma il figlio ha invece voluto ribadire che lui non ha detto che non gli “piacciono le canzoni di papà, io le so tutte, ma comunque preferisco come canta mamma. Ma a mio padre gli voglio sempre tanto bene”.

Anna Tatangelo, la battuta del figlio su Gigi D’Alessio

Durante la diretta che il giovane D’Alessio vorrebbe diventare un modello da grande, ma ammette che gli piace molto anche il tennis: “Al momento però mi sto impegnando per diventare modello”, spiega e infatti sul suo profilo Instagram sono già molti i post in cui possiamo vederlo nelle ‘classiche’ pose da indossatore.

Insomma, a soli 13 anni si appresta a diventare un altro figlio d’arte, proprio come il fratello maggiore Luca D’Alessio, in arte LDA. Ma tornando ai social, non è passata inosservata un’altra diretta del figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, che ha un profilo Instagram e TikTok aperto sin da subito.

il figlio di gigi d’alessio che “se mi dici che sono bello come mio padre non è proprio un complimento” sto morendo per favore😭😭😭 pic.twitter.com/B5deVCWetM — gᵀ (@DIECIKSCALE) December 20, 2023

E in una delle ultime live su TikTok insieme ai commenti dei suoi amici e dei suoi fan, è uscita fuori una battuta sul papà: “Mi dicono che sono bello come mio papà Gigi D’Alessio – dice Andrea – Forse come lui no, non è proprio un complimento. Però sono bello come mia mamma Anna Tatangelo”.