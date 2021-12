Rimasta vedova nel 2007, ha trovato l’amore con il nuovo compagno con cui ha da poco pronunciato il fatidico sì. La mamma della nota attrice che per la cronaca è a un passo dalle nozze, ha voluto le figlie al suo fianco nel giorno del matrimonio, che è stato celebrato durante il Ringraziamento in un resort in Messico, a Punta Mita. Accanto alla sposa, infatti, le tre figlie con abiti da damigella di un colore assai insolito per i matrimoni: il nero.

La sposa ha condiviso le immagini più belle delle nozze in spiaggia sul suo profilo Instagram. Ha indossato un abito bianco con bustier e scollatura profonda, allacciato dai bottoni sul retro, completato da un velo ricamato in pizzo, poi scarpe firmate Manolo Blahnik e una collana di perle che viste le dimensioni non poteva passare inosservata.

Bella Thorne, la mamma si è sposata

E così la ex stellina di Disney Channel Bella Thorne ha fatto le prove alle nozze della mamma. Nell’estate 2022 l’attrice sposerà infatti Benji Mascolo: i due si sono fidanzati ufficialmente a marzo 2021, mentre erano insieme sul set. Per il gran giorno della madre, Tamara Thorne Gould, ha scelto un abito a sirena con scollatura profonda e un intreccio sulla schiena.





Il colore nero del vestito uguale a quello delle sorelle Daniella e Kaili faceva risaltare ancor di più il rosso acceso dei suoi capelli. E chissà quale sorpresa di look riserverà ai suoi fan per il suo di matrimonio! Nel frattempo si è goduta quello della sua mamma. “Mia mamma ha sposato un uomo meraviglioso”, ha scritto su Instagram.

E poi: “Congratulazioni a voi due pazzi adolescenti malati d’amore”. Anche se non compare in foto, all’evento era presente anche il futuro sposo di Bella Thorne e dunque futuro genero di Tamara, Benji Mascolo. Il cantante modenese noto per essere stato uno dei membri del duo “Benji & Fede” e oggi solista su Instagram ha scritto: “A un nuovo inizio e a una bellissima nuova famiglia”.