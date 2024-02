Un mese fa, il 29 gennaio, l’addio a Sandra Milo. L’attrice, una delle ultime icone del cinema e della televisione italiana, è morta in seguito a una breve malattia e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile soprattutto nei figli Debora, Ciro e Azzurra. Sandra Milo è morta all’età di 90 anni, dopo aver scoperto di essere stata colpita da un tumore ai polmoni. Una malattia di cui non aveva mai parlato con nessuno, come dichiarato dalla figlia e giornalista Debora Ergas, intervenuta in questi giorni con un post su X.

“Prego cortesemente di smetterla di esibire confidenze mai avvenute attraverso interviste o dichiarazioni. – ha scritto la figlia di Sandra Milo – Mia madre non ha parlato con nessuno dei suoi malesseri, né di persona né tantomeno al telefono. Oltre a noi tre figli e il medico, solo due persone ne erano a conoscenza. Nessuno di loro ha mai ritenuto di dover rilasciare interviste. La presente è per avvisare che ho un tenace e preparatissimo avvocato. Grazie”.





Sandra Milo, una delle ultime foto pubblicate dalla figlia Azzurra

Anche la sorella Azzurra ha criticato il comportamento scorretto di alcune colleghe della madre che “non si sono presentate neanche in chiesa”, durate i funerali. In queste ore, a un mese dalla scomparsa, proprio Azzurra ha voluto pubblicare un ricordo e una della ultime foto scattate alla madre Sandra Milo, immortalata mentre fa colazione in casa “bella anche senza trucco!”.

“Mamma, com’eri – anzi come sei – bella anche senza trucco – ha scritto Azzurra, condividendo su Instagram una delle ultime foto scattate a Sandra Milo, che la ritrae nella quiete della sua casa. “Un mese esatto senza avvertire la tua presenza, un mese esatto senza ricevere il tuo buongiorno o la tua buonanotte, un mese esatto senza vedere il tuo sorriso, un mese esatto senza esser accolta da un tuo abbraccio, un mese esatto senza ascoltare la tua voce”, ha proseguito sul web la figlia dell’attrice, condividendo tutto il suo dolore.

Tantissimi i commenti alla foto pubblicata da Azzurra: “In questa foto si denota la sua semplicità anche nel fare colazione… Pane e caffè un umiltà e genuinità anche nelle cose quotidiane..nonostante fosse la grande Sandra“, scrive una fan. “Che grande e che bello continuare a godere di momenti preziosi della sua vita e del suo amore per questa ….. davvero grazie per regalarci sempre la nostra sandrocchia”, è il commento dell’attrice Sara Ricci.