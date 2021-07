Non si ferma Belen Rodriguez, la bella argentina, che ha appena partorito, torna a lavoro in tempi da record. Quasi non ha fatto in tempo a dare alla luce Luna Marì, che già è pronta a riprendere in mano il suo lavoro ad appena una settimana dal parto. Tutti, dopo il ritiro con la famiglia presso l’Isola di Albarella, avevano pensato ad un meritato riposo. E invece no! La showgirl è già tornata a Roma per la registrazione di una nuova puntata di Tu Sì Que Vales, in onda in autunno su Canale5.

Insomma, l’argentina ha deciso di riprendere in mano la sua vita professionale a pochi giorni dalla nascita della sua seconda figlia, avuta dall’amore da Antonino Spinalbese. A darne l’annuncio è proprio lei, attraverso i suoi canali Instagram ufficiali: “Ultimo riposino prima della partenza! Andiamo a lavorare”. Belen è la conduttrice storica di Tu Sì Que Vales, che guida dal 2014. Tanti i colleghi che hanno deciso di commentare la notizia proprio sotto lo scatto postato su Instagram.

In particolare Sabrina Ferilli, che ha scritto: “Ti aspetto bellezza” che è anche segno di una grande amicizia tra le due. Ma c’è anche chi ha chiesto: “Sei sicura, non è presto?”. L’intenzione di Belen, quindi, non è mai stato quello di lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia, ma di fare entrambe le cose, come è giusto che sia, oltretutto.





Tuttavia, la Rodriguez ha dovuto saltare la prima puntata del talent perché la registrazione si è tenuta proprio nel giorno della nascita di Luna Marì. Proprio durante quelle ore nasceva la bambina. Mamma Belen e papà Antonio erano a Padova all’Ospedale Giustinianeo, come scelto proprio dalla showgirl che ha voluto farsi seguire dalla sua ginecologa di fiducia.

Al suo posto, Maria De Filippi ha scelto di lasciare Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre è attesa solo una piccola incursione di Giulia Stabile, vincitrice in carica del programma Amici. Confermata anche la giuria, con Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. E naturalmente… ecco Belen!