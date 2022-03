Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e dopo le voci e le paparazzate è stata proprio la showgirl argentina a confermare il ritorno di fiamma con un video pubblicato sul suo account Instagram. Una storia iniziata durante Amici di Maria De Filippi, quando il ballerino era fidanzato con Emma Marrone e decide di troncare la relazione per vivere allo scoperto con Belen Rodriguez.

I due iniziano a frequentarsi, nel giro di poco nasce il figlio Santiago e si sposano. Poi la prima battuta d’arresto con il clamoroso addio. Nel 2015, con un comunicato stampa all’agenzia Ansa, tramite l’avvocato Andrea Micciché, la coppia annuncia la separazione. “Naturalmente resteranno immutati la stima e l’affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell’interesse del figlio”, scriveva all’epoca il legale dei due.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino a letto insieme: il video

E così è stato, perché nonostante la separazione Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a frequentarsi e a crescere Santiago. Dopo l’addio La showgirl ha una lunga relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, poi nel 2019 riscoppia la passione con l’ex marito. Dopo la fine del primo lockdown il tentativo di rimettere i cocci insieme non va buon fine e arriva la seconda rottura.





Ad agosto, dopo un breve flirt con Gianmaria Antinolfi, Belen Rodriguez conosce Antonino Spinalbese e nel luglio del 2021 nasce Luna Marì. Un amore lampo, che finisce nell’autunno dello stesso anno con non poco clamore. Poi la voce di un ritorno di fiamma con Stefano De Martino torna prepotente: foto insieme e video che mostrano i due complici.

Nessuno ha mai ufficializzato la notizia, ma in queste ore Belen Rodriguez ha pubblicato un video a luci soffuse in cui si filma a letto con qualcuno che sembrerebbe proprio Stefano De Martino. Alla fine del filmato la showgirl argentina mostra le dita con il segno di vittoria, come a dire: “Finalmente ce l’abbiamo fatta”.