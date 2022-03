Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ormai sembra che non ci siano più dubbi. Nonostante i due non abbiano finora voluto confermare che siano ritornati ufficialmente insieme, una prova eloquente ha praticamente incastrato la showgirl argentina. E chissà se dopo questo non cambierà idea e annuncerà a tutti l’avvenuto ritorno di fiamma. Anche lui sta preferendo mantenere il massimo riserbo, ma ciò che hanno fatto in questi giorni lascia veramente pochi dubbi nei loro fan.

Solo poco tempo fa era uscito un retroscena bomba su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, riportato dal magazine ‘Nuovo’: “Secondo le voci raccolte da Nuovo, ci sarebbe un giuramento segreto tra i due. Il giuramento segreto è quello di non lasciarsi più. Ma lei ha molta paura di fare un passo falso e preferisce aspettare, prima di ammettere che lei e Stefano stanno vivendo l’ennesimo ritorno di fiamma. Belen dice di vivere da sola, però dorme da Stefano De Martino”.

Sia Belen Rodriguez che Stefano De Martino, sebbene non abbiano pubblicato foto di coppia in queste ore, sono stati beccati nella stessa location. Infatti, osservando le loto storie postate su Instagram, sono stati avvistati a Courmayeur. Pare che abbiano trascorso un fine settimana da sogno, ma c’è anche di più. Lei si è recata lì per uno shooting insieme anche ai fratelli Cecilia e Jeremias ed è ciò che ha mostrato la sudamericana ad aver chiarito ogni dubbio anche ai più scettici.





Da alcuni giorni a questa parte Belen Rodriguez ha sorpreso tutti con un gesto tanto semplice quanto inaspettato. Si è fatta rivedere con la fede al dito e anche con un altro prezioso, regalato proprio da Stefano De Martino quando stavano insieme. Un’ulteriore conferma del fatto che sia riscoccata la scintilla. Ora manca davvero solamente l’ufficialità, ma i due possono essere considerati nuovamente una coppia. Per la gioia sia degli ammiratori della donna che del ballerino e conduttore televisivo.

Intanto, è scoppiato un potente rumor intorno alla figura professionale di Stefano De Martino. Dopo diversi anni in casa di mamma Rai, il conduttore partenopeo ha deciso di tornare a Mediaset. Il tutto iniziò con ‘Made in Sud’, programma comico che il 32enne conduceva con successo su Rai Due dal 2019. Ma ora è tempo di rivederlo ad ‘Amici’ e forse in un altro programma tutto suo.