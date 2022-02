"È infedele, ma a letto...". Belen Rodriguez da 'censura': dettagli intimi su Stefano De Martino

Ottimo ritorno in televisione per la prima prima puntata de Le Iene con l’esordio di Belen Rodriguez alla conduzione, e Teo Mammucari, già volto noto del programma Mediaset. La showgirl argentina ha spiegato che quello di condurre Le Iene è sempre stato il suo sogno: “Qualche giorno fa, mentre uscivo di casa per venire in questo studio per la prima volta, ho salutato mio foglio con un bacio e ha chiesto ‘Mamma, ma dove vai?’”.

“‘A fare quella cosa di cui ti ho sempre parlato’. – ha raccontato Belen Rodriguez – A quel punto si è tranquillizzato e con gli occhi che brillavano mi ha detto: ‘È il tuo sogno mamma?’. ‘Sì, proprio il mio sogno amore’. Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia e guardando i ragazzi e le ragazze che indossano questa divisa, ho sempre desiderato essere una di loro. Perché essere una Iena significa stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo”.

Belen Rodriguez su Stefano De Martino: “È infedele, ma a letto…”

Durante la puntata di esordio, Belen Rodriguez si è sottoposta a un gioco in cui, una volta mostrata una foto (a lei ma non al pubblico) ha risposto ad alcune scomode domande. “È infedele… Ma a letto siamo sempre andati d’accordo. Per lui ci sarò sempre e lui per me” ha commentato la showgirl argentina parlando di Stefano De Martino.





E ancora: “Questa persona la conosco da 11 anni. Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto. Mi ha mai tradito? Penso di sì” ha aggiunto ancora: “Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo. Se mi invitasse a cena fuori accetteresti? Sì, perché c’ero a cena ieri”.

Insomma, tra le righe Belen Rodriguez ha confermato il gossip ormai circola da un mese, ovvero il ritorno di fiamma con l’ex marito e padre del figlio Santiago: “Se è il più sexy che conosco? Direi di sì, ha un sex appeal importante. La persona più brava a letto? Siamo sempre andati molto d’accordo. Il più infedele? Più o meno. Per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me. Lo descrivo con una parola: neomelodico”.