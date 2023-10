In questi giorni il caso sulla salute di Belen Rodriguez ha tenuto banco e preoccupato i fan. Tutto è iniziato quando la showgirl ha dato buca ad Alessandro Cattelan per l’intervista in concomitanza con quella dell’ex marito Stefano De Martino a Belve. In una sola sera Belen Rodriguez ha fatto parlare mezza Italia. Cattelan ha aperto la puntata della stagione proprio parlando di lei, con le dieci domande che avrebbe voluto farle e con una frecciatina.

Il conduttore mandato in onda l’Instagram story di Belen Rodriguez commentando così: “Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore”.

Leggi anche: “Belen Rodriguez? Ecco la verità.”. Le Iene, la nuova conduttrice Veronica Gentili dice tutto





Belen Rodriguez torna sui social con un video con Santiago e una Instagram Story

Buca anche a Domenica In di Mara Venier e voci sul vistoso dimagrimento notato nelle ultime settimane. Fisico “troppo magro”, “magrissimo” notano praticamente tutti dopo una delle foto pubblicate sui social. E ancora: “Si vede che nn sta bene finge… si è fatta magrissima“, “Troppo magra, troppo dolore nel suo sguardo”, “Quelle gambette magre con quei calzini…”.

Poi più niente e la preoccupazione dei suoi fan è montata, soprattutto quando Tgcom24 ha scritto che Luna Marì è stata insieme alla zia Cecilia e ad Ignazio Moser. Belen Rodriguez è stata invece insieme alla madre Veronica Cozzani e in queste ore è tornata a farsi vedere sui social con un video in cui sponsorizza un servizio di ripetizioni online insieme al figlio Santiago e una Instagram story del suo marchio Hinnominate.

Nella Instagram Story Belen Rodriguez passeggia con i capi del suo marchio di moda, mentre nel filmato si vede Santiago fare i compiti. Saltano agli occhi alcuni commenti al post, una vera ondata di critiche per la showgirl argentina. “Non sei riuscita a dare la Serenità di una famiglia a nessuno dei tuoi 2 FIGLI..non hai nulla da VANTARTI NELLA VITA CARA”, “Ora sfrutta anche il figlio per fare pubblicità”, “7 Kili in meno ? O terzo figlio?”, chiede un altro utente. Ovviamente Belen Rodriguez non ha risposto alle critiche e anzi, sulla Instagram Story si mostrata tranquilla e felice, come a smontare il caso sulla sua salute montato in questi giorni.