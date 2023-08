Belen Rodriguez, Stefano De Martino è ufficialmente il passato. Nelle ore scorse nella lite, verrebbe da dire eterna, tra la showgirl ed il conduttore era entrata anche Veronica Cozzani, mamma di Belen, con affermazioni pesanti. Nello specifico, mentre sono tutti in vacanza nella meravigliosa villa, la madre di Cecilia e Belen ha pubblicato lo scatto di un libro che sta leggendo. Tutto sta nel titolo: “ll mio mare – La storia del mio incontro con un narcisista”. Facile fare uno più uno.

I commenti non sono mancati, tra chi accusa Belen: “l problema non è il tuo lascia e prendi con Stefano… il problema più serio è come cavolo fai ad averne già un altro! Impara a stare da sola ti farebbe davvero bene. Non andare ad infilarti in una nuova storia. Fai sempre gli stessi errori normali a 20 anni, gravissimi a 40! Fai un lavoro su te stessa”.





Belen Rodriguez ritrova la felicità dopo Stefano De Martino

E ancora: “Ma non ti vergogni? Sei ancora sposata e già mano nella mano con un altro. Ma poi come si fa a lasciare Stefano? Tu ti devi far curare e pensare al bene di tuo figlio, invece di passare di palo in frasca e dalle stelle alle stalle soprattutto. Non ha perso niente Stefano”. E chi la difende: “Non commento mai nulla, ma leggere tanta cattiveria, mi fa empatizzare con chi la riceve, nessuno dovrebbe essere bersaglio di persone represse e rabbiose, che dicono parole finalizzate a ferire”.

“Non credo che chi sia splendida, sia necessariamente più forte di altri, inoltre parliamo di una donna curata, che può e per lavoro deve essere sempre impeccabile, e che spesso con il make up, cambia alcuni particolari, la trova dolce e bella, punto, per il resto le cattiverie sono di troppo”. In nessuno dei due casi Belen ha risposto.

La showgirl si limita a far parlare le immagini. Sembra proprio infatti che Belen Rodriguez sia pronta a ricominciare da zero, di nuovo. Lo testimonia il nuovo post che ha pubblicato recentemente sul proprio profilo Instagram. La showgirl argentina, vestita di tutto punto da fantina, con tanto di caschetto e stivali, è su di un cavallo marrone e sorridente scrive: “Adesso, voglio tornare a sentirmi bene”.