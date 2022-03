Tra Ilary Blasi e Belen Rodriguez c’è un bel rapporto di stima e amicizia: lo testimonia il fatto che negli anni le due protagoniste della tv italiana non si sono mai scontrate e hanno sempre speso parole buone l’una nei confronti dell’altra. Nel 2017 quando Ilary Blasi conduceva il GF Vip, Belen Rodriguez è stata ospite di una puntata anche perché in quella edizione c’erano i suoi due fratelli in Casa. E in quell’occasione tra le due ci fu anche un bacio saffico: “Ho ancora i brividi – scherzava la Blasi – volevo durasse di più”.

Durante Michelle Impossible condotto dalla Hunziker Ilary Blasi è intervenuta come ospite e ha anche fatto una battuta sulla showgirl argentina. Qualcuno l’ha interpretata come una frecciata, in realtà non si nasconde nulla di grave: quella battuta è stato solo un modo per mettere in risalto la loro complicità. E per dimostrare che tra loro le cose vanno più che bene Belen Rodriguez ha fatto recapitare un regalo a Ilary Blasi che ha mostrato tutto sui social.

Ilary Blasi ha ricevuto da Belen Rodriguez e dai suoi fratelli dei capi griffati ‘Hinnomate‘, vale a dire il brand creato dai Rodriguez in partnership con Dream Project spa, solida realtà del mondo della moda. Il clan Rodriguez ha lanciato una nuova collezione loungewear uomo e donna. E hanno voluto donare alcuni abiti all’ex Letterina di Passaparola. Un gesto accolto con affetto da Ilary, che sta attraversando un periodo particolare.





Per Belen Rodriguez e Ilary Blasi non è un momento felice a causa dei loro problemi sentimentali. Di recente è terminata la relazione tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese. I due hanno anche una bimba, Luna Marì, ma il rapporto è naufragato. Una notizia che era nell’aria dopo che per un certo periodo di tempo non apparivano insieme sui social. Nel frattempo Belen Rodriguez si sarebbe riavvicinata a Stefano De Martino, suo ex marito e padre dell’altro figlio Santiago.

Anche Ilary Blasi non attraversa un bel periodo con Francesco Totti. Negli ultimi giorni è deflagrata la bomba della notizia della loro separazione. La coppia ha cercato di smentire: l’ex capitano della Roma su Instagram aveva condiviso quattro storie, smentendo categoricamente il gossip. Anche Ilary Blasi, per smussare il chiacchiericcio aveva postato un video in cui mostrava la famiglia al completo, riunita a cena. In molti, però, hanno notato che nessuno dei due indossava più la fede nuziale.