“L’ho fatto per tutta la gravidanza”. Belen, la confidenza a poco dal parto. Non è successo quando aspettava Santiago

È agli sgoccioli la seconda gravidanza di Belen Rodriguez: ancora qualche settimana poi nascerà la sua seconda figlia, Luna Maria. Ormai il pancione è diventato davvero grande, ma la showgirl argentina durante questo il periodo della gravidanza ha cercato di mantenere intatte le sue abitudini. Ha continuato a viaggiare in compagnia del suo fidanzato Antonino Spinalbese e ha continuato a indossare abiti trendy e sensuali.

Di recente Belen Rodriguez è volata alle Maldive documentando il suo viaggio sui social e facendo sognare i tantissimi fan. Una fuga romantica in piena regola all’interno di un resort a 5 stelle da mille e una notte. Hanno scelto il Baglioni Resort Maldives di Maagau, un’isola nel cuore dell’Oceano Indiano, dove passano le loro giornate tra natura tropicale, sport e relax. Questa decisione ha anche sollevato tante polemiche con Belen che è stata accusata di essere una “privilegiata”, visto che è potuta partire alla volta di una location esotica in piena pandemia.

La showgirl argentina ha continuato a indossare look premaman che sono subito diventati di tendenza. Ha iniziato ad indossare capi più morbidi e leggermente più over. Una cosa è però certa: la bella Belen non vuole rinunciare allo stile e agli outfit glamour. In questo modo Belen Rodriguez ha lanciato così un messaggio veramente importante per tutte le donne mamme: non rinunciare mai alla propria femminilità, nemmeno in gravidanza.





E di recente ha svelato di aver praticato regolarmente attività fisica durante la gravidanza. Ha accorciato l’intensità degli allenamenti, ma non ha mai totalmente rinunciato a restare in forma. Sui social ci ha tenuto a parlare dello sport a cui si è dedicata fin da quando ha scoperto di essere incinta. si è dedicata al pilates e, tra esercizi dolci e workout a bassa intensità, è riuscita a tenersi snella e tonica.

In alcune Stories si è mostrata alle prese con uno dei suoi allenamenti, spiegando nella didascalia: “Per tutta la gravidanza mi sono allenata sia in studio che via FaceTime con i miei maestri di pilates. Devo dire che a differenza della scorsa gravidanza ho tenuto i muscoli attivi, cosa che mi aiuterà per il post parto”. Il pilates è uno degli allenamenti maggiormente consigliati per le donne in dolce attesa come Belen Rodriguez. Si tratta di una tecnica di esercizi riabilitava e rieducativa, capace di migliorare la respirazione, la postura, le funzionalità cardiocircolatorie. Facilita il rilassamento perché rende il corpo più dinamico e flessibile e, come se non bastasse, rafforza il pavimento pelvico, favorendo il parto e la rimessa in forma post travaglio.