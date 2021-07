Belen Rodriguez è mamma bis da meno di una settimana. Luna Marì, la prima figlia avuta da Antonino Spinalbese è nata nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio 2021 e ora che è uscita dalla clinica sta incontrando i parenti più prossimi.

Prima quello con il fratello maggiore, Santiago, che è nato 8 anni fa dall’amore con Stefano De Martino e ora con gli zii Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che dal Trentino hanno raggiunto il Veneto e la villa presa in affitto dai neo genitori per conoscere finalmente la piccola. Da giorni zia Chechu sognava il momento dell’incontro con la nipotina. Del resto non ha mai nascosto la sua passione per i bambini ed è legatissima a Santiago.

Belen Rodriguez, la foto e il look a meno di una settimana dal parto

Chiaramente sono giorni di immensa felicità per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, che invece è diventato papà per la prima volta. L’argentina ha subito dato il lieto annuncio sul suo Instagram, poi documentato la nascita della bimba con delle adorabili foto del suo primo look total pink, non esitando a farsi riprendere alle prese con l’allattamento ancora in ospedale e a mostrare il suo “angelo”, ovvero il compagno.





Poi il ritorno a casa. O meglio nella villa sull’Isola di Albarella presa in affitto per trascorrere in totale tranquillità i primi giorni di vita di Luna Marì. Che è stata accolta con palloncini e festoni a tema quando è uscita dalla clinica con la mamma. Ma ora, dopo aver condiviso i primi scatti della sua meravigliosa bambina, Belen si è scattata un selfie da sola ed è apparsa in grande forma a meno di una settimana dal parto.

Il primo look da mamma bis per Belen è così composto: jeans larghi e un maglioncino verde acqua over portato con le maniche scorciate. Non è un maglioncino attillato, ma è chiaro che sia già in splendida forma. Un dettaglio fashion ed extra lusso però non manca: il look casual è impreziosito da occhiali da sole da diva e, soprattutto, da una mini tracolla Chanel in velluto nero e con la chiusura a forma di doppia C ricoperta di cristalli.