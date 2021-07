“È il momento, che emozione…”. Belen Rodriguez, ‘incintissima’, esplode di gioia per l’arrivo di Luna Marie

Belen Rodriguez è all’apice della felicità, infatti sono uscite fuori notizie positive sul suo futuro professionale. Oltre a ‘Tu Si Que Vales’ dovrebbe condurre una nuova trasmissione su Italia 1, dedicata alle mamme lavoratrici. Non è ancora dato sapere con certezza quando andrà in onda, ma sembra ormai certa la notizia. Ma c’è anche una secondogenita in arrivo, infatti era stato riferito che tra fine giugno ed inizio luglio sarebbe venuta alla luce la piccola Luna Marie. E ora c’è un aggiornamento.

Alcuni giorni fa è uscita fuori la foto della cognata. Lei ne ha una bellissima e giovanissima. Ha da poco compiuto 18 anni diventando dunque maggiorenne e ben presto sarà zia. A quanto pare ha un legame con il fratello veramente stupendo e inimitabile, infatti si vogliono un bene immenso e vanno molto d’accordo. La ragazza ha un profilo sul social network Instagram e si possono vedere tante immagini di lei. La bellezza è cristallina, così come è impressionante la somiglianza con il ‘fratellone’ Antonino.

I fan sono in trepidante attesa e non vedono l’ora che Belen Rodriguez possa partorire. Le hanno chiesto delucidazioni nelle ultime ore ed è arrivata una risposta molto importante da parte della modella argentina. Ha infatti commentato sotto alcuni post in risposta ad alcuni suoi follower e ha fornito qualche dettaglio in merito. Dopo aver dunque postato una sua bellissima istantanea, ha anche rivelato quando dovrebbe arrivare Luna Marie, che farà compagnia al primogenito Santiago, avuto con Stefano De Martino.





Belen Rodriguez ha quindi scritto su Instagram: “Ormai manca pochissimo, la aspetto da un momento all’altro”. Poi le hanno chiesto se e quanto fosse emozionata per questo parto imminente: “Uhhh tantissimo, ma tantissimissimo”. Siamo quindi agli sgoccioli e ben presto potrà diventare mamma per la seconda volta. Lei ed Antonino Spinalbese non vedono l’ora di vedere nascere Luna Marie. E i fan insieme a loro aspettano fremendo quella prima meravigliosa immagine della neonata.

La showgirl, fidanzata all’ex parrucchiere ventiseienne dalla scorsa estate, ha anche spiegato come una gravidanza improvvisa abbia risvegliato nei due il desiderio di una famiglia. Quel primo bambino, però, è stato perso: un aborto spontaneo, in seguito al quale Spinalbese e la Rodriguez hanno deciso di provarci. Di mettere su una famiglia nonostante l’amore appena nato.