Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì e c’è stato grande entusiasmo nei suoi fan, che attendevano questo momento da nove mesi. Il suo parto è avvenuto nella città di Padova e non a Milano, come ipotizzato in un primo momento. Ma nei prossimi giorni la showgirl argentina si godrà la sua piccola sulla meravigliosa isola di Albarella, che ama follemente. In queste ore si è verificato comunque un altro momento importantissimo, ovvero l’arrivo a casa della piccola.

A proposito del suo parto, sono esplose polemiche per il trattamento riservato alla donna dai medici. Poco dopo la nascita di Luna Marì è scoppiata una vera e propria bufera. Sul Messaggero è stato pubblicato un articolo che parlava di un cartello in cui si spiegava che “causa Belen e fino a nuovo ordine in divisione ostetrica negli ascensori 4 e 7 i pulsanti relativi al terzo piano sono disabilitati’”. Una bufera che ha travolto tutti. Ma tornando alla lieta notizia, c’è stata la festa e l’incontro con Santiago.

Belen Rodriguez ha pubblicato altre storie sul suo profilo Instagram e ha ripreso dei momenti davvero bellissimi. Infatti, c’è stata la cosiddetta festa di benvenuto dedicata a Luna Marì e anche il primo attesissimo incontro tra lei e il fratello maggiore Santiago. Quest’ultimo l’ha presa in braccio e l’ha guardata con grande attenzione ed affetto, a testimonianza della sua felicità per questo momento particolare. Una famiglia pienamente felice e Belen non poteva sicuramente chiedere di più.





In altre immagini riprese da Belen Rodriguez, si è potuta osservare una bella festa, organizzata nei minimi dettagli. Era presente un tavolo con sopra dei pasticcini di colore rosa a forma di luna, proprio in onore del nome della bambina, e c’erano anche dei palloncini e dei vestitini regalati alla neonata. L’arrivo della secondogenita della sudamericana ha reso tutti felici in casa Rodriguez. Ovviamente entusiasta anche Antonino Spinalbese, che è diventato papà per la prima volta.

A livello professionale Belen Rodriguez è stato dato il via a Roma alle registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales, precisamente il 12 e il 13 luglio 2021. Nessuna traccia della neo mamma Belen Rodriguez, super presa dalla nascita della figlia sua secondogenita Luna Marì. Una bella ragazza sembra pronta a prendere il posto della Rodriguez, ovvero la ballerina vincitrice di ‘Amici 20’ Giulia Stabile.