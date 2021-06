“Ma è bellissima”. Belen, tutti già innamorati di Luna Marie: la ‘prima foto’ a pochi giorni dalla nascita

Belen Rodriguez è ormai arrivata alla 36esima settimana di gravidanza e il parto è sempre più vicino. Lei, Antonino Spinalbese e tutti i suoi fan non aspettano altro che veder nascere la piccola Luna Marie. In attesa di vederla subito dopo la venuta alla luce, la modella argentina ha comunque voluto mostrarla facendo vedere un’immagine tanto suggestiva quanto bella. Non si sa con esattezza quando verrà al mondo, ma ormai si pensa che sia quasi una questione di giorni, al più tardi settimane.

Alcune ore fa è invece stata subissata da critiche feroci. Ha pensato di fare una cosa buona, pubblicando un paio di scarpe sul noto social network. In pochissimo tempo però non sono arrivati affatto i messaggi positivi che presumibilmente si attendeva, ma solo critiche pesantissime che l’avranno lasciata interdetta. Il giudizio degli internauti è stato alquanto implacabile e non sappiamo se la diretta interessata vorrà replicare a questi attacchi. Infatti c’è chi ha scritto: “Sono orrende”, “Ma sono terribili e brutte”. E via dicendo.

Belen Rodriguez ha quindi voluto fare un bellissimo regalo ai suoi follower di Instagram, postando la ‘prima immagine’ di Luna Marie. Ovviamente si tratta di un’ecografia in 3D, che ha permesso però di far vedere tutti i lineamenti della futura nascitura. La piccola è stata ripresa mentre è a testa in giù e si possono scorgere il volto e altri tratti estetici. Ha scritto che è arrivata alla 36esima settimana e da questa istantanea si comprende quanto stia fremendo, affinché possa arrivare il giorno del parto.





In attesa di vederla appena nata, la secondogenita di Belen Rodriguez e prima figlia per Antonino si è già fatta conoscere così. Trattandosi di una storia Instagram, non è possibile quindi leggere pubblicamente cosa abbiano scritto gli ammiratori della sudamericana. Ma presumibilmente in direct è stata travolta da un affetto incredibile. Adesso non resta che pazientare ancora un po’ prima di vederla nascere e, considerando la bellezza dei suoi genitori, verrà fuori probabilmente una vera e propria principessa.

Qualche settimana fa Belen Rodriguez si è mostrata nuda di fronte allo specchio, velando le parti intime ovviamente, Belen ha postato un’immagine che potremmo definire iconica. “33 settimane di te 🤍” recita il messaggio. Una delle donne del mondo dello spettacolo più belle e sensuali del panorama italiano si mostra così, col suo corpo trasformato e pronto a dare alla luce un altro essere vivente.