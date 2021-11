C’è qualcuno sul pianeta Terra che non conosce Belen Rodriguez? La showgirl argentina, in Italia dal 2004, è diventata una dei personaggi più celebri al mondo grazie alle sue innegabili qualità. Oltre ad un fisico che fa impazzire i maschietti e inacidire le femminucce Belen ha saputo imporsi anche come personaggio tv. Simpatica, spigliata e mai volgare la 37enne naturalizzata italiana è attualmente giudice a Tu Si Que Vales, presenza fissa nel programma di Canale 5.

Naturalmente oltre alla tv la vip ha saputo destreggiarsi magistralmente anche promuovendo la sua immagine su riviste specializzate e sui social. Per la serie ‘anche i più grandi sbagliano’, però, qualche scivolone è capitato anche a lei. Ricordate? Era il gennaio scorso quando su Instagram postò un’immagine corredata dalla scritta “Sulle mie scarpe”. Peccato che, come riportò all’epoca Fanpage, la foto non sarebbe stata la sua, ma dell’influencer russa Maya Zaboshta.

Da una regina come lei il popolo si aspetta sempre un comportamento inappuntabile. Ma a quanto pare non sono soltanto i nip a scivolare sulle bucce di banana. Giusto qualche ora fa, domenica 17 novembre, la sensuale compagna di Antonino Spinalbanese ha pubblicato una foto completamente nuda di quando Luna Marì non era ancora nata. Ebbene, invece della solita pioggia di like e commenti entusiastici stavolta sono piovute sarcastiche critiche al post.





A quanto pare la foto è stata ritoccata, ma il lavoro di post produzione è stato fatto in malo modo. In tanti si sono accorti di un’imprecisione nel contorno della silhouette. E va bene che la bellezza di Belen è sconvolgente, deve aver pensato più di un follower, ma addirittura deformare i sassi mi pare eccessivo… “Bisognerebbe cambiare il grafico” e “Questa l’hai ritoccata male cucciola! Ritenta 😘” alcuni dei commenti ricevuti.

Perfino qualche consulente del lavoro è intervenuto nel dibattito: “Amo almeno assumi un buon grafico però”. Insomma, grasse risate per la gaffe e la distanza spesso e volentieri siderale tra idoli e fan ridotta allo zero. Anzi, sotto zero. Chissà se adesso chi gestisce il profilo di Belen starà correndo ai ripari. Oppure gongolando perché tanto il motto “bene o male purché se ne parli” è sempre valido. E con la bella argentina, validissimo.