Prima foto da sola e primo outfit per la piccola Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese nata a Padova alle 2:30 nella notte tra l’11 e il 12 luglio. Per il compagno della showgirl argentina si tratta del primo figlio, mentre Belen ha così regalato una sorellina a Santiago, 8 anni, avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Come raccontato da Belen Rodriguez, che ha presentato Luna Marì su Instagram, la piccola, di 2,9 kg, è nata il 12 luglio 2021 alle 00.47 con parto naturale, proprio nella notte dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. Dopo una settimana di relax sull’isola di Albarella, in provincia di Rovigo, in una splendida villa con piscina immersa nel verde, Belen Rodriguez è tornata a lavoro ma è stata costretta a interrompere le registrazioni di Tu sì que vales per un malore.

“Non sono stata bene, ho subito 3 flebo” ha esordito la conduttrice per poi aggiungere che è stato necessario a causa del fatto che era completamente disidratata. Oggi ci sarà la nuova registrazione del programma e nel frattempo Belen Rodriguez ha pubblicato la prima foto in solitaria della figlia Luna Marì.





“…dei fiorellini sul lino, una tradizione tramandata di generazione in generazione. Dalle mie origini alle tue. #lunacapsule @originalmarines #ad”, ha scritto a corredo della foto in cui Luna Marì dorme beatamente e indossa un vestitino della giftbox di Original Marines ‘’Luna’’.

Il costo è di 99,95 euro e all’interno della scatola regalo, come si legge sul sito, ci sono due set, rosa e beige, composti da cardigan, pantalone, berretto e calzini in cotone organico a costine e un pagliaccetto in lino con stampa all over a fiori. Un completino che, grazie al post di Belen Rodriguez, sarà presto sold out.