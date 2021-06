Una nuova bufera si abbatte su Belen Rodriguez. La showgirl argentina è stata subissata di critiche per un’immagine pubblicata sul suo profilo Instagram. Mai poteva attendersi una reazione del genere da parte del popolo del web, dinanzi ad una foto che sembrava potesse invece riscuotere l’entusiasmo sperato. Invece la modella è stata costretta a subire tutto questo ed è anche scomparsa per un po’ dai social. In attesa della nascita della secondogenita Luna Marie, un momento proprio da dimenticare.

Recentemente ha svelato di aver praticato regolarmente attività fisica durante la gravidanza. Ha accorciato l’intensità degli allenamenti, ma non ha mai totalmente rinunciato a restare in forma. Sui social ci ha tenuto a parlare dello sport a cui si è dedicata fin da quando ha scoperto di essere incinta, si è dedicata al pilates , tra esercizi dolci e workout a bassa intensità, è riuscita a tenersi snella e tonica. E in alcune Stories si è mostrata alle prese con uno dei suoi allenamenti, spiegando nella didascalia: “Per tutta la gravidanza mi sono allenata”.

Belen Rodriguez ha quindi pensato di fare una cosa buona, pubblicando un paio di scarpe sul noto social network. In pochissimo tempo però non sono arrivati affatto i messaggi positivi che presumibilmente si attendeva, ma solo critiche pesantissime che l’avranno lasciata interdetta. Il giudizio degli internauti è stato alquanto implacabile e non sappiamo se la diretta interessata vorrà replicare a questi attacchi. Vediamo dunque cosa hanno commentato i suoi accaniti hater sotto la foto.





Dopo aver mostrato queste scarpe, Belen Rodriguez è stata costretta a leggere commenti di questo tenore: “Veramente senza gusto”, “Orribili”, “Più comoda stare a piedi scalzi”, “Decisamente orrende e senza significato”, “Molto molto tamarre”, “Ma sono bruttissime”. E altri ancora non si sono fermati qui: “Non mi piacciono assolutamente, poi se sei contenta tu…”, “Sinceramente non si può proprio dire che siano belle”, “Queste scarpe le considero terribili, brutte e orrende. Da non prendere”.

Dopo essere scomparsa qualche settimana fa da Instagram, Belen Rodriguez aveva dichiarato: “Sono un po’ assente dai social, non lo so… questa gravidanza mi è presa un po’ così. Mi voglio tenere un po’ di cosine per me, mi sento più serena, mi sembra di custodire la mia gravidanza e questo mi fa sentire bene. Vive il suo quotidiano con il fidanzato Antonino Spinalbese, il figlio primogenito Santiago e la sua famiglia.