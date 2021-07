È un periodo d’oro per Belen Rodriguez. La showgirl è ormai arrivata alla fine della gravidanza e sta per conoscere la bimba avuta dal nuovo compagno Antonio Spinalbanese dopo la chiusura definitiva della turbolenta storia d’amore con Stefano De Martino, papà del suo primo figlio, Santiago. Pochi giorni fa su Instagram, la showgirl argentina ha spiegato che manca “pochissimo” all’arrivo della piccola e di aspettarla “da un momento all’altro”.

Alcuni le hanno chiesto se era emozionata e lei ha risposto: “Uhhhh tantissimo, ma tantissimissimo”. Il pancione di Belen Rodriguez è esplosivo, anche se ha anche ammesso di aver scelto di vivere questa seconda gravidanza in modo più privato evitando di mostrarsi troppo sui social come invece aveva fatto per l’arrivo di Santiago. Nella foto postata su Instagram Belen risponde ai fan dicendo di non essersi privata di nulla in gravidanza e i followers sembrano gradire elogiandone la bellezza.

Belen Rodriguez cambia nome della figlia

Ovviamente non sono mancati i complimenti, perché Belen Rodriguez, a parte il pancione, si è mostrata in una forma davvero invidiabile. “Ti prego Belen scrivi un libro si come essere fighe e in forma durante una gravidanza ! Tu sei BELLISSIMA, e quello è a se, ma dicci come hai fatto”, si legge tra i commenti della foto pubblicata su Instagram.





“Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”, aveva svelato l’argentina a Vanity Fair. Una figlia fortemente voluta, arrivata dopo un aborto: “Ero rimasta incinta per sbaglio, quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo”.

A pochi giorni dalla nascita della piccola Belen Rodriguez ha svelato un dettaglio sul nome che, come si vede dalla targa della culla, si chiamerà Luna Mari e non Luna Marie. Mari è un nome di origine ebraico-aramaica ed è ovviamente una variante di Maria. Significa “afflitta e amareggiata”; ma anche “signora, padrona” e “amata, cara”. In latino significa “goccia di mare”.