“Tutti i giorni la stessa storia”. Belen Rodriguez alle strette, la rivelazione arriva da Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez è già tornata al lavoro. A poche settimane da parto la showgirl non ha perso tempo. Dinamica, brillante e sempre con la voglia di arrivare prima, Belen va a mille all’ora tanto che in pochi riescono a starle dietro. Ne sa qualcosa Antonio Spinalbese, papà felice della piccola Luna Marì. Un incontro, quello tra la showgirl e Antonino, fortuito ma dal quale è nato un grande amore consacrato dalla nascita di una figlia.



Per Belen Rodriguez non era facile ritrovare la serenità dopo al fine della storia con Stefano De Martino, c’ha pensato Antonio a ridarle il sorriso. Di questo e di altro Belen ha parlato nel corso di una una lunga intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 11 agosto. “Mia figlia era nel mio destino. Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto”, ha detto Belen che poi non si è fermata, andando oltre.



“Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene”. E Antonino sempre proprio mettercela tutta per fare felice Belen Rodriguez.







Per il loro anniversario ha fatto le cose in grande, preparando tutto nei minimi dettagli. Atmosfera magica, giardino incantato, cuscini e tovaglioli firmati con i loro nomi, una cena a base di pesce crudo e tante attenzioni per la sua amata. In tanti avevano fatto previsioni positive sulla relazione tra Belen e l’hair stylist proprio per il modo di quest’ultimo di prendersi cura delle persone amate.



A Chi ha parlato anche Antonino che ha dichiarato: “Io chiedo a Belen Rodriguez di sposarmi tutti i giorni, tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio. Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere”. E Belen Rodriguez cosa ne pensa? Per l’esperto di gossip Alessandro Rosica ci sarebbe anche una data: “Il matrimonio con l’attuale fidanzato Antonino arriverebbe proprio nel 2022, quindi l’anno prossimo”.