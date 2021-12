“Avete visto?”. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ora la guerra è anche social. La showgirl lo ha fatto davanti a tutti

Lei è stupenda. Per qualcuno è una dea. Ma pure lui non scherza. Insomma madre natura, dal punto di vista strettamente fisico, è stata generosa con entrambi. Solo che, come tutti, anche i nip, sanno, la bellezza non è tutto. E di sicuro non basta quella per tenere in piedi una relazione. Così, a quanto pare, quella tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese da favola da mille e una notte si sta trasformando in una storia come tutte le altre. Con i suoi alti e bassi, i suoi periodi sì, periodi no e periodi… ni.

Si vocifera già da un po’ che le cose tra i due non vanno. L’ultima risale ad appena cinque giorni fa. Ne avevamo parlato QUI: Belen monta da sola la culla per la piccola Luna Marì. E Antonino dov’è? Non c’è. Tanto è bastato per far dire all’esperto di gossip Alessandro Rosica che si tratta di una conferma sulla crisi. Un momento del genere dovrebbe essere condiviso da entrambi i genitori, il senso della tesi. Ma c’è di più.

Proprio mentre Belen Rodriguez stava montando la culla la showgirl ha condiviso una storia dell’amica Patrizia Griffi. E al commento “Sei una donna da sposare!” questa è stata la risposta di Belen: “No, no, ho già dato!”. Ora arriva un altro particolare che aumenta i sospetti di una rottura, o comunque un momento no tra l’hair stylist e la vip. Antonino e Belen non solo non hanno trascorso insieme le feste natalizie, ma sui social iniziano pure a ‘punzecchiarsi’.





Sembra davvero passato un secolo da quando Antonino Spinalbese scriveva alla compagna Belen, da poco diventata mamma di Luna Marì, “Vi amo”. Adesso, invece, mentre tutti intorno parlano di crisi e i diretti interessati non confermano né smentiscono, i messaggi social sono tutto fuorché d’amore.

Durante la giornata di Santo Stefano, domenica 26 dicembre, Belen ha pubblicato una foto con Luna Marì con le braccia alzate. E la didascalia: “Io ti renderò LIBERA”. A questo Antonino Spinalbese ha risposto con un enigmatico: “La pubblicità dei Ringo”. E poco dopo la showgirl ha cancellato il post. E tutto lascia pensare che la crisi ci sia eccome. Altro che chiacchiere.