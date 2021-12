Belen Rodriguez, ultimo rumor sulla crisi di coppia. Distante ormai da diverso tempo da Antonino Spinalbese, la showgirl e conduttrice continua a prendersi cura della piccola Luna Marì senza avere al suo fianco il calore dell’amore del suo compagno. Solo di recente i fan hanno avuto modo di assistere al gesto inaspettato nei riguardi dell’ex Stefano De Martino, e Antonino? Molti si continuano a chiedere se la crisi sia davvero in corso.

Tutti gli indizi lascerebbero pensare che tra Belen e Antonino, tutto sia davvero finito. Cosa è successo di recente? Forse un breve riepilogo aiuterebbe a fare il punto della situazione. Da un lato Antonino Spinalbese, intento a passeggiare al parco con la figlia Luna Marì, prima di dirigersi verso l’abitazione di Belen e salutare la piccola per riprendere la propria strada.

Dall’altro Belen, che durante l’ospitata di Stefano in diretta tv per presentare il suo nuovo programma, pubblica una storia su Instagram, immortalando l’ex sul piccolo schermo per poi dare il bacio della buonanotte alla piccola.





Insomma, basterebbe questo per confermare che il capolinea sia stato stato pienamente raggiunto. E di recente, l’ulteriore conferma arriverebbe sempre dal profilo Instagram della Rodriguez intenta a montare la culla della piccola Luna Marì da sola. Ed è proprio Alessandro Rosica, esperto di gossip, a fare riferimento a una conferma della crisi di coppia. Infatti, per entrare nel dettaglio, Belen ha condiviso le storie dell’amica Patrizia Griffi, “La Pettinose”, proprio mentre sta montando la nuova culla per Luna Marì.

Di Antonino Spinalbese nessuna traccia, eppure un momento del genere per due genitori andrebbe condiviso. Poi è stata sempre la Griffi a complimentarsi con Belen: “Che donna Belen, fa tutto, sai fare tutto! Pazzesca, sta montando il nuovo lettino alla nostra Luna”. E ancora; “Sei una donna da sposare!”, pronta la risposta di Belen: “No, no, ho già dato!”. Questo avrebbe portato Alessandro Rosica a una conclusione: “profonda crisi” e molto “vicini alla crisi totale (già sfiorata molte volte)”.