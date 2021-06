Belen Rodriguez è ad un passo dal parto, infatti tra qualche giorno nascerà la secondogenita Luna Marie. Lei stessa ha detto nei giorni scorsi che si sta sentendo quasi di scoppiare, proprio a testimonianza del fatto che il momento sia ormai vicinissimo. Ma ecco spuntare fuori in queste ore un’immagine di una persona vicina a lei e al suo compagno Antonino Spinalbese. Infatti, il giovane ha una sorella minore che si chiama Lucia e in tanti, guardando attentamente gli scatti, hanno notato un dettaglio.

Intanto, si rincorrono le indiscrezioni su cosa farà Belen Rodriguez dopo la nascita di Luna Marie. Appare certo che non starà ferma. per una breve pausa. Infatti, la showgirl aregntina è già pronta a tornare al timone del seguitissimo programma Tu Sì que vales, nella prossima edizione, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ma in ballo c’è anche una grossa novità: infatti, potrebbe presto arrivare un nuovo format che vedrà la conduzione proprio della bellissima Belen. Un format in onda su Italia Uno.

Ebbene sì, Belen Rodriguez ha una cognata, tra l’altro bellissima e giovanissima. Ha da poco compiuto 18 anni diventando dunque maggiorenne e ben presto sarà zia. A quanto pare ha un legame con il fratello veramente stupendo e inimitabile, infatti si vogliono un bene immenso e vanno molto d’accordo. La ragazza ha un profilo sul social network Instagram e si possono vedere tante immagini di lei. La bellezza è cristallina, così come è impressionante la somiglianza con il ‘fratellone’ Antonino.





A quanto pare Antonino Spinalbese è molto geloso della sorella e cognata di Belen Rodriguez. La 18enne ha infatti detto tempo fa: “Pensa il giorno che gli dirò che sono incinta”. E la modella argentina ha risposto: “Antonino è gelosissimo, di te soprattutto”. Ma adesso qui di seguito potete vedere le immagini di Lucia Spinalbese, che è affascinante e soprattutto identica al fratello. Probabilmente se l’aveste vista prima avreste subito capito che si trattava proprio della baby Spinalbese, vista la somiglianza.

“Sei un viziato! Non so se vizierò Luna come te” ha detto Belen Rodriguez a Santiago recentemente, che non appare per nulla intimorito da quel rimprovero. A questo punto è nata una ‘discussione’. Il piccolo di otto anni ha risposto così a Belen: “Mamma, dovrai essere pronta perché anche Luna lo sarà”. La showgirl 36enne ha controbattuto: “Non lo so se la vizierò quanto ho viziato te, perché tu sei il primo”.