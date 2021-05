Belen Rodriguez al centro di una clamorosa situazione. Un’accusa molto pesante, che se dovesse essere confermata potrebbe avere dei risvolti molto negativi. Al momento la modella argentina tace, quindi non sono arrivati commenti ufficiali da lei. Ma è finita sotto la lente di ingrandimento per un presunto gesto, che in un certo senso coinvolge un’altra vip. La notizia è ormai diventata di dominio pubblico e c’è attesa per capire cosa possa succedere nei prossimi giorni, alla luce di quanto emerso.

Recentemente Michele Morrone ha detto in riferimento a Belen: “C’è chi mi consiglia di fidanzarmi con Belen Rodriguez. Allora caro ***. Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tette e un cu**. Però magari, chi lo sa”. Un attacco in pieno stile. E dire che il nome del protagonista di “365 giorni”, film erotico che ne ha fatto esplodere la popolarità, era stato anche accostato proprio a Belen Rodriguez subito dopo la separazione da Stefano De Martino. Ma veniamo all’attualità.





Stando a quanto riportato dal programma ‘Ogni Mattina’ per voce dell’esperto del mondo del gossip, Santo Pirrotta, Belen Rodriguez si sarebbe resa protagonista di un vero e proprio plagio. Secondo le informazioni finora circolate, il suo brand di moda ‘Hinnominate’ non sarebbe dunque originale. Insieme a Jeremias e Cecilia ha dato vita a questo brand, ma sarebbe stato scopiazzato da un altro. Ad accusarla sarebbe stata proprio colei che sarebbe vittima di questo gesto inaspettato.

Pare che la linea di abbigliamento sia stata copiata da Veronica Vieri, ovvero la sorella dell’ex calciatore Bobo Vieri. Quest’ultima è una designer e più di un capo di abbigliamento sarebbe identico al suo. In particolare, si sarebbe accorta che una tuta sarebbe praticamente la fotocopia e avrebbe deciso di mettere in mezzo gli avvocati per intraprendere le vie legali. Vorrebbe un risarcimento danni dai tre fratelli. Nessuno è finora uscito a galla ufficialmente, quindi c’è bisogno di attendere per saperne di più.

Intanto, la sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, ha cambiato look. Già qualche mese fa la compagna di Ignazio Moser aveva stupito tutti facendosi vedere con un’inedita frangia a tendina, un dettaglio di stile decisamente diverso dal solito. Ora Cecilia Rodriguez ci ha dato un altro taglio sui capelli che le cadono sulla fronte. Ma non li ha scalati: ha optato per una frangetta dritta che, diciamola tutta, non sta proprio bene a tutte.

Cecilia Rodriguez cambia ancora. E fa subito vedere il nuovo look: “Che ne dite?”