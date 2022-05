Belen nuova foto Luna Marì: la figlia modella per il marchio di famiglia insieme alla mamma e agli zii Cecilia e Jeremias. Come il fratello Santiago, anche Luna Marì è diventata modella per il Hinnominate, la linea di abbigliamento creato da Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez e Dream Project spa, solida realtà del mondo della moda.

L’ispirazione per questa nuova collezione arriva direttamente dallo stile delle celebrities americane che da sempre amano indossare nel tempo libero capi comfort ma allo stesso tempo cool, proprio come i capi che i tre Rodriguez indossano nell’ultima foto pubblicata da Belen sul suo account Instagram. In Italia come all’estero, influencer, modelli e personaggi dello spettacolo hanno fatto della tuta un capo must have del loro guardaroba, espressione di un nuovo total look street couture.





Così pantaloni della tuta, hoodie, t-shirt si mixano con audacia ma a regola d’arte con it bag super griffate, chelsea boots e accessori ricercati, il segreto per un vero effetto wow! Belen, Cecilia e Jeremias posano in foto con i capi del marchio Hinnominate e in braccio alla più grande di casa Rodriguez c’è l’ultima arrivata Luna Marì, la secondogenita della showgirl argentina nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, ormai ex fidanzato di Belen, che negli ultimi mesi è tornata con Stefano De Martino, padre di Santiago.

Dopo la rottura della modella e conduttrice con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì nata lo scorso luglio, Stefano De Martino ha parlato del nuovo rapporto con la moglie e della figlia di Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez “È la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”, ha confidato Stefano per le pagine de Il Corriere della Sera, dove ha parlato anche di un eventuale altro matrimonio con la Rodriguez: “Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”.

Belen nuova foto Luna Marì nella veste di modella per il marchio di famiglia Hinnominate. La figlia della showgirl argentina e di Antonino Spinalbese (che sembra abbia trovato una nuova fidanzata) è nata il 12 luglio dello scorso anno dopo pochissimi mesi di relazione tra i due. Un amore travolgente, aveva detto all’epoca Belen Rodriguez, felicissima per l’arrivo di una bambina, ma pochi mesi dopo è arrivata la crisi e l’addio. Ora Belen Rodriguez ha ritrovato il sorriso accanto a Stefano De Martino e al momento la famiglia si gode questa nuova ritrovata felicità.

