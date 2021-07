Ne abbiamo parlato tanto: Belen costretta a fermare le riprese di Tu sì que vales dopo essersi sentita male durante le registrazioni. A meno di una settimana dal parto di Luna Mark infatti, la bella argentina si è recata in treno a Roma per lavoro e con lei c’era anche il suo attuale compagno, Antonino Spinalbese.

Ora però, quello che emerge a meno di 24 ore dal lieve malore che l’ha costretta a interrompere le registrazioni di Tu sì que vales, Belen Rodriguez è tornata negli studi televisivi in piena forma, pronta a onorare gli impegni lavorativi. “Ieri siamo usciti con la carrozzella, ve lo volevo dire: non riusciva neanche a camminare. Oggi queste tre flebo hanno fatto il miracolo”, ha detto in un video girato nel camerino la manager della showgirl che, dal canto suo, aveva già provveduto a rassicurare i suoi follower sulle sue condizioni di salute.

Ed eccola ma meravigliosa Belen Rodriguez che ha ripreso a lavorare in tempi record, dunque, considerando che la piccola Luna Marì è nata appena dieci giorni fa: “Quanto mi mancherà la mia bambina oggi”, ha commentato riprendendo la sua piccola nelle storie Instagram, luogo virtuale che registra anche l’amore con cui papà Antonino Spinalbese si prende cura di lei durante l’assenza della compagna.





Nell’albergo romano in cui la coppia sta soggiornando in questi giorni, il 26enne si riprende mentre culla Luna, osservata con incanto dallo sguardo perso di un papà innamorato: “Tenera” scrive a corredo del dolce siparietto, ennesima dimostrazione della felicità che l’arrivo della piccola ha portato nella sua vita e quella di Belen.

Insomma, la mamma a lavoro e il papà a casa con la piccolina. Ecco, questo significa rispettare la donna. E pensare che c’è ancora qualcuno che non accetta che la donna non sia a casa coi bambini, mentre l’uomo fuori a lavorare. La lezione di oggi che ci insegna Belen è: “Diciamo addio a questa concezione medievalista”. Avanti tutta.