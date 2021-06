Belen incinta, anzi ‘incintissima’. Manca pochissimo ormai al giorno in cui la showgirl argentina e il compagno, Antonino Spinalbese, conosceranno finalmente il frutto del loro amore. Com’è noto Belen aspetta una bambina: si chiamerà Luna Marie la sorellina di Santiago, avuto invece dall’ex marito Stefano De Martino

. L’argentina e futuria mamma bis non è stata troppo presente in queste ultime settimane sui social ma poche ore fa è tornata con nuovi aggiornamenti e foto. Per esempio un paio di giorni fa ha regalato ai suoi tantissimi follower di Instagram la ‘prima foto’ della bimba che non vede l’ora di stringere tra le braccia. Sempre tra le Storie ha condiviso l’immagine dell’ecografia in 3D, che ha permesso però di far vedere tutti i lineamenti della futura nascitura.

Belen incinta, manca poco. E lei sta “per esplodere”: foto



In attesa di vedere Luna Marie appena nata, la secondogenita di Belen Rodriguez e prima figlia per Antonino si è già fatta conoscere così. Trattandosi di una storia Instagram, non è possibile quindi leggere pubblicamente cosa abbiano scritto gli ammiratori della sudamericana ma c’è da scommetterci che in direct è stata travolta dai messaggi e dall’affetto di tutti.







Bisognerà solo pazientare un altro po’ per vedere Luna Marie ma, considerando la bellezza dei suoi genitori, sarà molto probabilmente una vera e propria principessa. Pazientare pochissimo forse perché Belen è alla settimana numero 36 della sua seconda gravidanza. La data del parto di Luna Marie, dunque, è sempre più vicina, come lei stessa ha scritto in una foto nella quale mostra il pancione.

“Per esplodere. 36 settimane e Santi è nato alla settimana 37”, ha scritto Belen poco fa nelle sue Stories mostrando il pancione in palestra. In realtà è in formissima anche perché durante la sua seconda gravidanza ha svelato un suo piccolo segreto: si è tenuta in forma con il pilates, che non ha mai smesso di praticare. Per lei del resto lo sport è sempre stato molto importante.