Manca ormai pochissimo e Belen Rodriguez diventerà per la seconda volta mamma. Stavolta a darle l’immensa gioia è Antonino Spinalbanese, il nuovo compagno dopo la fine della storia con Stefano De Martino. Con il ballerino Belen ha avuto Santiago, che ha compiuto otto anni il 9 aprile scorso. Dopo De Martino, dunque, la modella e showgirl argentina ha trovato l’amore in Antonino, conosciuto poco prima di andare in vacanza l’estate scorsa.

Le cose con l’hair stylist vanno alla grande. Gli ultimi post di Belen lo confermano in pieno. Anzi, a dirla tutta, i fan si erano un po’ preoccupati perché negli ultimi tempi l’attività social della vip si era un po’ affievolita. Prima che si creassero malintesi, però, la stessa Belen ha chiarito con una diretta Instagram: “Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, sta succedendo questo. Manca poco, meno di un mese, sono un po’ stanca perché sto arrivando alla fine di questo lungo viaggio”.

Quando però davvero in pochi se lo aspettavano ecco spuntare una fotografia che ha fatto felici i numerosissimi follower. Belen Rodriguez ha pubblicato una foto in cui compare a bordo piscina con un pancione extra large. La vip è infatti all’ottavo mese di gravidanza e le sue forme, come potete vedere, sono ancora più ‘esplosive’ del solito. Nel post si legge semplicemente: “Si esto no es una mamacita…….. 😂😂😂 #34settimane #teamo”. Ovvero: “Se questa non è una mamacita”.





Poco più di una settimana fa Belen aveva pubblicato un’altra foto che aveva fatto strage di cuori e like. In quel caso erano trascorse 33 settimane di gravidanza. Ora siamo a 34 e è ormai iniziato il conto alla rovescia per il momento in cui Belen e Antonino potranno stringere la tra le braccia Luna Marie. Questo è infatti il nome scelto dai genitori, tutt’altro che casuale. Luna rappresenta l’astro e la brillantezza. Marie è un chiaro riferimento alla Vergine Maria e è anche il primo nome di Belen.

Col post a bordo piscina Belen ha ottenuto oltre 310mila mi piace, un tripudio di commenti entusiasti e tantissimo affetto. Gli ultimissimi post invece sono dedicati uno al mare, al suo eterno movimento e alle sensazioni che procura a Belen. L’altro vede protagonisti la conduttrice tv e il suo compagno che presto diventeranno genitori. E che intanto si godono il loro amore, come la frase scritta dall’argentina sta a confermare: “Mi fido di te”.