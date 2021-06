Manca ormai pochissimo e Belen diventerà mamma per la seconda volta. Un tempo la sua dolce metà era il ballerino e conduttore tv Stefano De Martino. Da lui ha avuto un figlio Santiago che oggi ha otto anni. Tutti sanno che poi la relazione con Stefano si è conclusa. Belen ha fatto sapere in più occasioni che le cose non andavano più come dovevano, che era triste e aveva bisogno di voltare pagina. Così nella sua vita è entrato da non molto tempo l’hair stylist Antonino Spinalbanese.

Invitata a fare una vacanza rilassante a Ibiza la showgirl argentina decise di passare prima a farsi bella. Fu in quel momento che conobbe il suo attuale compagno. Un amore travolgente che adesso le donerà il secondo figlio, anzi figlia. Tra pochi giorni dovrebbe nascere Luna Marie, frutto di una storia che, arrivata dopo Corona e De Martino, sta facendo finalmente rifiorire Belen. Proprio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 giugno la modella ha voluto far conoscere ai suoi follower le sue condizioni.

Già nei mesi scorsi non sono mancate foto, post e notizie che la stessa Belen Rodriguez si è premurata di dare ai suoi appassionati seguaci. Va detto che qualche voce fuori dal coro, di tanto in tanto, si leva. Come chi, proprio di fronte all’ennesimo post col pancione fa: “Quanta spettacolarizzazione per un gravidanza 😏”. Ma in generale sono tantissimi ad apprezzare e seguire con curiosità le tappe di avvicinamento della showgirl a questo momento fatidico della sua vita.





Con una foto in cui si mostra nuda di fronte allo specchio, velando le parti intime ovviamente, Belen ha postato un’immagine che potremmo definire iconica. “33 settimane di te 🤍” recita il messaggio. Una delle donne del mondo dello spettacolo più belle e sensuali del panorama italiano si mostra così, col suo corpo trasformato e pronto a dare alla luce un altro essere vivente. Quante foto di donne incinta abbiamo visto nella nostra vita? Nella società dell’immagine tantissime. Ma ogni volta la magia si ripete. E noi restiamo rapiti di fronte a tanta meraviglia.

Belen nelle foto più recenti appare serena, anzi raggiante, felice con il suo pancione e coccolata da Antonino Spinalbanese. I due formano una coppia legatissima, il loro amore, anche se nato soltanto un anno fa, sembra già solidissimo. Luna Marie coronerà il loro sogno. In tantissimi in queste ore fanno gli auguri e inviano messaggi di affetto e simpatia: “Descrivi la bellezza con una parola “BELEN❤️”. E ancora: “Che bella sembri più piccola in questa foto”. “Possiamo dire qualsiasi cosa – dice una fan – ma tu come donna, mamma in attesa e già mamma sei bella oltre alla perfezione”. Come non essere d’accordo?