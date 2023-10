Importante novità su Belen Rodriguez e il fidanzato Elio Lorenzoni. Nonostante la loro relazione sentimentale non sia iniziata molto tempo fa, sono già arrivati ad un momento importantissimo. E non lo hanno voluto tenere nascosto per nessuna ragione, infatti grazie ad alcune foto è stato possibile scoprire tutta la verità. E i fan sono decisamente sorpresi, visto che in pochi si sarebbero aspettati un gesto del genere.

Invece Belen e il fidanzato Elio Lorenzoni non avrebbero proprio intenzione di perdere tempo prezioso, peer questo motivo sono già passati ad una fase avanzata del rapporto. Un colpo di scena, che spegne di botto tutte le voci negative emerse anche nelle ultime ore. Si era vociferato, stando a Dagospia, che lei si sarebbe legata all’imprenditore solo per vendicarsi di Stefano De Martino, ma le cose non starebbero quindi così.

Belen e il fidanzato Elio Lorenzoni: arriva già la svolta

Possiamo parlare a tutti gli effetti di una svolta nella storia d’amore tra Belen e il suo fidanzato Elio Lorenzoni. Il loro legame sarebbe più forte di quanto hanno notato finora i fan, dunque entrambi hanno preso una decisione significativa che certifica un presente e un futuro molto positivi. Sono apparse delle immagini sul profilo Instagram ufficiale della showgirl argentina e la felicità di lei è veramente assoluta.

Come si è potuto evincere dai social, Belen ed Elio sono già arrivati al punto di scambiarsi gli anelli. Entrambi hanno mostrato le loro mani e c’è il prezioso sulle rispettive dita. Addirittura su X, ex Twitter, c’è chi ha immaginato qualcosa di clamoroso: “Ohhhh, ma che è? Si sono sposati in segreto??? Che succede???”. Ovviamente non si tratterebbe di nozze, ma di una grandissima dichiarazione di amore da parte dei due partner.

Tenendo conto della velocità nella progressione di questo rapporto amoroso, non è comunque nemmeno da escludere a priori la possibilità che Belen ed Elio stiano già pensando al matrimonio. Anche se al momento sarebbe una mossa prematura.