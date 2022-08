Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice sotto polemica. Nelle ultime ore i fan si sono davvero scatenati in merito alla questione abbronzatura. Ebbene si, l’ex corteggiatrice è caduta nel mirino delle battute ironiche e di frasi più pungenti in seguito a quanto affermato sulla ‘tintarella’.

Beatrice Valli e l’abbronzatura, ecco di chi stiamo parlando, ma procediamo con ordine. Pare che tutto abbia avuto inizio da alcune affermazioni che l’ex corteggiatrice ha lanciato sui social, rispondendo alle domande dei fan. Abbronzatura perfetta, ma coma avrà fatto? Merito di qualche segreto di bellezza o dei raggi del sole di Ibiza?





Beatrice Valli e l’abbronzatura. La replica dopo la polemica

Non è una domanda casuale, infatti pare che Beatrice Valli preferisca proprio il sole di Ibiza a quello di Forte dei Marmi dove lo scorso anno ha trascorso le vacanze estive. Insomma, pare che a Ibiza ci si abbronzi meglio a detta di Beatrice. (Beatrice Valli e Marco Fantini, le nuove foto).

Poco tempo, dunque, per scatenare le battute ironiche dei fan sulla questione. Tutti all’assalto sull’ex corteggiatriche che ha dunque pensato di replicare a tono.“Visto che rompete le pa*e (…) non era del tutto una ca***ta ciò che ho detto ieri”, ha scritto l’influencer.

E non solo, perché a sostegno di quanto da lei affermato, l’ex corteggiatrice ha proseguito nelle ricerche, condivdendo con i fan i risultati che le darebbero ragione. E pensare che non è passato poi così tanto tempo dalla bufera scatenata in merito a quanto detto da Beatrice Valli sul reddito di cittadinanza. I fan sono attentissimi a tutto, per non parlare degli hater.

